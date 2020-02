Nieuwe cyberaanval vanuit buitenland: 1.700 computers Atlas College Genk geblokkeerd Dirk Selis

11 februari 2020

15u56 1 Genk Het Atlas College in Genk is vanochtend het slachtoffer geworden van computerhackers die opereren vanuit Zwitserland. “De 1.700 computers in het netwerk van onze school zijn onbruikbaar gemaakt, versleuteld. De hackers hebben in een mail om losgeld gevraagd. De Federal Computer Crime Unit en het parket onderzoeken de zaak”, zegt algemeen directeur Christel Schepers van het Atlas College.

“De bureaubladen van alle 1.700 computers verbonden aan ons netwerk vertoonden allemaal hetzelfde: een afbeelding van scheermesjes en een mededeling dat alle bestanden in het netwerk geëncrypteerd waren door het virus Razor 2020”, zegt algemeen directeur Christel Schepers van het Atlas College.

“Niet lang daarna ontvingen we dan ook een mail waarin losgeld werd gevraagd. Daar zijn we niet op ingegaan. Maar we hebben alles doorgegeven aan de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie. We weten op dit moment niet hoelang deze hacking zal duren. Ik heb begrepen dat de hackers vanuit Zwitserland opereren. Alle 1.700 computers die met onze campus verbonden zijn, liggen plat. Op dit moment heb ik geen zicht op de schade.”

Opmars van Ransomware

“Wij waarschuwen als sinds september dat Ransomware bezig is aan een opmars in ons land”, zegt woordvoerder Katrien Eggers van het federale Computer Emergency Response Team, kortweg CERT.be.

“Weefmachinefabrikant Picanol in Ieper werd op 13 januari het slachtoffer van een grootschalige ransomware-aanval. En ook de gemeentelijke diensten van Willebroek werden een week later gehackt. De daders eisten losgeld in de vorm van bitcoins. Ransomware is een virus dat wordt geïnstalleerd op een toestel zonder dat de eigenaar daarvoor toestemming gaf. Het gijzelvirus houdt het toestel en de bestanden gegijzeld (geëncrypteerd) en vraagt losgeld. Iedereen kan het slachtoffer worden van ransomware: van gamers tot beoefenaars van zelfstandige beroepen, ziekenhuizen, grote bedrijven en de overheid.”

Topje van de ijsberg

“Maar dit is het topje van de ijsberg”, gaat Eggers verder. “Particuliere slachtoffers geven een dergelijke aanval zelden aan en ook bedrijven zijn niet happig om bekend te maken dat ze slachtoffer werden van ransomware. Naast de financiële verliezen kan ook de imagoschade aanzienlijk zijn voor een bedrijf. Maar nu blijkt dat meer en meer gemeenten en bedrijven en nu zelfs ook scholen het slachtoffer worden van ransomware, valt de schaamte weg.”

“Wij raden aan om geen losgeld te betalen. Anders drijf je alleen maar handel met cybercriminelen. Maar kan je er iets tegen beginnen. Kijk, het is belangrijk dat je toestellen beschermd zijn met een antivirussoftware, maar daarnaast is ook specifieke bescherming tegen ransomware een must geworden. Installeer anti-ransomware. Daarnaast blijft het belangrijk om valse berichten op tijd te herkennen en regelmatig updates uit te voeren op al je systemen. Maak ten slotte regelmatig back-ups voor het geval je toch slachtoffer wordt.”