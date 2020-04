Nieuwe campagne zet helden van de coronacrisis in de kijker Emily Nees

01 april 2020

10u28

Bron: Stad Genk 3 Genk In tijden van corona verdienen werknemers in cruciale sectoren, zoals de zorg en voeding, een extra pluim. Dat heeft ook Genk goed begrepen. De stad lanceert daarom de campagne ‘Samen houden we vol’, als teken van eer naar onze helden toe.

De coronacrisis is nog niet voorbij en daarom is het belangrijk dat we de inspanning die we met z’n allen leveren vooral volhouden. Elke dag stellen mensen kleine en grote heldendaden. Denk daarbij aan personen die ondanks alles blijven werken in zorg, voeding of andere cruciale sectoren, met een telefoontje iemands dag opfleuren, binnenblijven, op straat de afstandsregels netjes respecteren, of gewoon goed zorgen voor zichzelf.

Daarom lanceert Stad Genk de campagne ‘Samen houden we vol’. Met een applausje en een hart onder de riem voor alle helden van deze crisis, en bij uitbreiding elke grote of kleine heldendaad. Iedereen die dagelijks de strijd met het virus aangaat, mag zich aangesproken voelen. Niet alleen zorgverleners dus, maar ook supermarktmedewerkers, poetspersoneel, postbodes, personeel uit de logistieke sector, politie en brandweer, kinderopvang en scholen, buschauffeurs...

Eerbetoon

“Laten we ook niet vergeten dat heel wat bedrijven nog volop werken. Al deze mensen, bedrijven en organisaties zorgen ervoor dat onze samenleving elke dag blijft draaien in moeilijke omstandigheden”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Een boodschap van dank en respect aan deze helden is hier dus zeker op zijn plaats.”

“We denken daarbij ook aan de vele honderden vrijwilligers die zich al hebben aangemeld via ‘Genk helpt’. Hartverwarmend! En aan ons eigen stadspersoneel. Als lokaal bestuur behoren wij ook tot de zogenoemde cruciale diensten die moeten blijven draaien: onze ploegen van de technische diensten, onze baliemedewerkers, de bib...”

Als eerbetoon heeft de stad een reeks gemaakt van 14 foto’s van Genkse helden. Die zullen vanaf deze week op sociale media én in het straatbeeld te zien zijn. Ook in het stadsmagazine 3600 dat op 6 april in de bus valt, verschijnen ze. Maar de reeks is nog niet klaar, voorstellen mogen altijd gemaild worden naar helden@genk.be.

Benieuwd naar alle beelden? Surf dan naar genk.be/coronavirus of neem een kijkje op de Facebookpagina van Stad Genk.

