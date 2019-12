Nieuwe bezoekerstoegang aan hoofdcommissariaat Politie CARMA Lien Vande Kerkhof

10 december 2019

18u49 0 Genk De verbouwingswerken aan de ‘voortuin’ van het Genkse politiecommissariaat zijn afgerond. De beplanting en de doorgang naar de bezoekersparking zijn volledig vernieuwd en verbeterd.

Tijdens de afgelopen jaren liet Politie CARMA grote renovatiewerken uitvoeren in het gebouw. Nadat in 2018 de inwendige bezoekersruimte en de gevel al een facelift kregen, is nu ook de weg er naartoe aangepakt. “Net zoals bij het bezoekersonthaal binnen, wilden we ook aan de buitenzijde het open karakter van het politiegebouw benadrukken. Het heraanleggen van de voorzijde was ook nodig om enkele aanpassingen te kunnen doen op het vlak van veiligheid en klantvriendelijkheid. Zo hebben we onder andere de doorgang naar de bezoekersparking versmald om de snelheid van het verkeer te beperken, en is er een veilige en goed verlichte toegang voor voetgangers aangelegd”, legt burgemeester Wim Dries uit.

Groen

Ook werd er bij het heraanleggen van de toegang rekening gehouden met milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. “Zo is er bijvoorbeeld meer groen aangeplant dan in de oude situatie, waaronder zelfs acht extra bomen”, vervolgt Wim Dries. “Op die manier dragen we ons steentje bij aan het milieu en creëren we een aangename leef- en werkomgeving.”