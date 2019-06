Nieuwbakken schepen Cucchiara (sp.a):

“Ik doe aan politiek vanuit m’n hart” LXB

19 juni 2019

Alessandro Cucchiara (30) uit Winterslag stak z’n ambitie om schepen te worden in Genk niet onder stoelen of banken. Zes jaar zat hij voor Pro Genk (sp.a) in de gemeenteraad, en nu volgt hij Angelo Bruno op die de actieve politiek vaarwel zegt. “Het is het moment om een volgende stap te zetten in m’n politieke carrière”, weet hij te vertellen.

Het dna

“Ik voel me thuis in Genk, het dna van de stad zit in me”, werpt Alessandro op die als maatschappelijk werker aan de slag is bij De Voorzorg in Genk. “Hier kan ik me nuttig maken. Ik wil m’n steentje bijdragen om Genk nog beter te maken.” Angelo Bruno kwam acht jaar geleden bij hem aankloppen met de vraag of hij niet bij Pro Genk wilde komen. “Hij heeft me warm gemaakt voor de politiek. En ik heb de stap gezet. Ik heb er geen seconde spijt van.”

Pittig

Alessandro Cucchiara is een jong politicus die geen blad voor de mond neemt en pittig uit de hoek komt. “Ik zeg wat op m’n lever ligt, ik kom uit voor m’n mening. En ik kan pittig uit de hoek komen. Maar als schepen draag ik nu een grote verantwoordelijkheid. Ik moet leren voorzichtiger te zijn in m’n uitspraken”. In z’n portefeuille zitten wonen, participatie en wijkontwikkeling! De stad trekt één miljoen euro uit voor de wijken. “Het ontbreekt in de wijken aan een helikopterzicht”, vindt hij. “De wijken zitten zowat op een eiland. We moeten terug een overzicht krijgen over wat er gebeurt in de wijken en wat de concrete noden van de mensen zijn. We gaan de middelen efficiënter inzetten. En vooral, de mensen mogen meedenken waar het geld naartoe gaat”, aldus Alessandro. Wat wonen betreft, wil hij volop de kaart trekken van experimentele woonwormen. “Ook wonen betaalbaar maken is een prioriteit. We willen het sociaal verhuurkantoor (ze brengen private woningen op de huurmarkt) financieel ondersteunen omdat ze beperkte middelen heeft om huizen terug in orde te brengen wanneer de huurders eruit trekken”, besluit de kersverse schepen die niet langer voltijds bij De Voorzorg aan de slag gaat. “Ik ga er nog anderhalve dag in de week werken.