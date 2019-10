Nieuw in Limburg: groepsaankoop draad om everzwijnen buiten te houden Lien Vande Kerkhof

09 oktober 2019

07u50 0 Genk Een groepsaankoop van vaste draad en populatiecontrole door jacht: zo gaat Stad Genk de overlast door everzwijnen preventief aanpakken. Aansluitend op eerder genomen initiatieven van het Agentschap Natuur en Bos en de aanpak in het bosgebied Zonhoverheide besluit het Genkse schepencollege over te gaan tot extra maatregelen.

De afgelopen maanden migreerden heel wat everzwijnen vanuit het zuiden van (omgeving Bokrijk en de Maten) via de Stiemervallei naar groene en drukbevolkte wijken en de buurt van het Sportbos. Concreet wil het stadsbestuur burgers nog grondiger informeren over acties die ze kunnen ondernemen om hun private gronden te beschermen. “Maar we pakken ook uit met een stadsbrede groepsaankoop van ‘everzwijnbestendige draag’, een Vlaamse primeur”, zegt schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Leefmilieu en Duurzaamheid. “De achtertuin van de meeste percelen is meestal niet of slecht dichtgemaakt. Zo hebben everzwijnen vrij spel om voedsel te zoeken in de tuinen. Een vaste draad over de breedte van het perceel lost al heel veel problemen op. Bovendien is ANB de enige instantie die schadevergoedingen uitkeert bij schade veroorzaakt door everzwijnen, maar daar heb je alleen maar recht op als je kan aantonen dat je preventieve maatregelen genomen hebt.”

Populatiecontrole

“In het gebied Zonhoverheide / Delweg vindt later dit jaar opnieuw een drukjacht plaats", vervolgt de schepen. “Voor andere grote boscomplexen (Horensberg en bodembossen in het oosten van de stad) in beheer van stad Genk worden jachtvergunningen verpacht. Deze procedure starten we onmiddellijk op zodat we voor het einde van het jaar de gronden effectief hebben verpacht. Ook onderzoeken we samen met ANB of we ook op andere plaatsen drukjachten kunnen organiseren. Voor de omgeving van de Bret, Oud-Waterschei en het Sportbos zoekt de stad uit welke lokale acties mogelijk zijn om ook daar gericht het probleem aan te pakken, door bijvoorbeeld de plaatsing van vangkooien.”