Nieuw handhavingsplan ruimtelijke ordening ligt op tafel tijdens gemeenteraad ENL

14 september 2020

11u55 3 Genk Het Genkse college van burgemeester en schepenen legt dinsdag het nieuwe handhavingsplan ruimtelijke ordening van de intergemeentelijke samenwerking Handhaving Ruimte MidLIM voor aan de gemeenteraad. Daarin worden zowel gezamenlijke prioriteiten als ook specifieke accenten per gemeente inzake herstel van de goede ruimtelijke ordening voor 18 rubrieken van overtredingen vastgelegd.

Sinds de oprichting van de intergemeentelijke samenwerking Handhaving Ruimte MidLIM in 2017 is er veel veranderd op het vlak van het bouwtoezicht en de handhaving van de goede ruimtelijke ordening. In 2018 is de omgevingsvergunning ingevoerd en datzelfde jaar werd, naast de bestaande gerechtelijke aanpak van bouwovertredingen, ook de bestuurlijke aanpak geïntroduceerd. Daardoor kregen de lokale burgemeesters, naast de handhavingsambtenaren - de zogenaamde ‘verbalisanten RO’ - een sleutelrol.

“Naar aanleiding van al die wettelijke wijzigingen en nieuwe initiatieven rond de handhaving RO vroeg het beheerscomité van de intergemeentelijke samenwerking in 2018 aan de betrokken handhavingsambtenaren een gezamenlijk plan voor het volledige grondgebied van de vijf deelnemende gemeenten - As, Genk, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen en Zutendaal- op te maken”, zegt schepen Michaël Dhoore (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. “Het nieuwe plan geeft zowel de burgemeesters als de handhavingsambtenaren een duidelijk en overzichtelijk werkinstrument. Tegelijkertijd kennen de hogere overheden en het parket onmiddellijk de ondubbelzinnige visie van de vijf gemeenten.”

Opsplitsing naar zwaarte overtredingen

De handhavingscoördinator en de verbalisanten RO volgen met het plan de vernieuwde wetgeving op de voet en passen ze onmiddellijk toe. De grootste wijziging is de opsplitsing naar zwaarte van de overtredingen, stedenbouwkundige inbreuken versus stedenbouwkundige misdrijven, evenals de introductie van de bestuurlijke aanpak van overtredingen. “Per rubriek zijn drie categorieën van prioriteiten bepaald waarbij de prior 1 de zwaarste is: het vorderen van herstel en gerechtelijke bestraffing. Prior 2 wordt bestuurlijk aangepakt, en prior 3 is de registratie en behandeling van oudere en minder ingrijpende overtredingen.”

Stedenbouwkundige vergunningen die werden afgeleverd, zullen dus ook consequenter opgevolgd worden. “In het verleden werden de gerechtelijke instanties overbelast met vastgestelde bouwovertredingen. Veel dossiers konden daarom niet worden behandeld of werden geseponeerd. De nieuwe bestuurlijke aanpak en dit beleidsplan zorgen ervoor dat, als een overtreding belangrijk genoeg is, zeker boetes volgen alsook een mogelijk afdwingen van herstel”, aldus Dhoore.

“Maar zowel voor de goede ruimtelijke ordening als voor de burger is het beter dat een bouwovertreding wordt voorkomen dan dat die achteraf moet worden hersteld. Daarom zal hoofdzakelijk ingezet worden op informatie, preventie en proactieve opsporing.”

In de loop van september wordt het handhavingsplan finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de vijf gemeenteraden van de intergemeentelijke samenwerking.