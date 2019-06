Nieuw fenomeen in middelbaar onderwijs: Lyceum Genk organiseert inschrijfmoment voor drukbezette ouders Nieuwe aanpak zorgt voor bijna 200 inschrijvingen in Lyceum Genk

Dirk Selis

30 juni 2019

13u55 0 Genk Een fulltime baan, gezin, huishouden en sociaal leven combineren, da’s vaak niet evident. Bij Lyceum Genk is men zich bewust van de spreidstand waarin veel ouders zich bevinden. Daarom last de middelbare school een speciaal ‘inschrijfmoment voor drukbezette ouders’ in.

Lyceum Genk is het pad van de vernieuwing ingeslagen. Ook als het op inschrijvingen aankomt.“Eind juni zwaaien duizenden leerlingen af in het lager onderwijs. De afgelopen jaren meldden heel wat ouders zich vlak na de laatste schooldag met hun kind aan de schoolpoort”, verklaart algemeen directeur Reinoud Vandervelden. “Ze zakten met het kersverse getuigschrift van het lager onderwijs op zak af, om zich hier dadelijk in te schrijven voor het middelbaar onderwijs. Omdat de vraag maar bleef aanzwellen, besloten we een officieel inschrijfmoment in te lassen op vrijdagnamiddag.”

Inschrijfmoment voor drukbezette ouders

Het Lyceum gaat zelfs nog verder en opent de deuren ook op zaterdagvoormiddag. De school organiseert dan namelijk een uitzonderlijk ‘inschrijfmoment voor drukbezette ouders’, zo verduidelijkt Reinoud Vandervelden: “Voor veel ouders is het niet vanzelfsprekend tijdens de normale openingsuren van de school tijd vrij te maken. Als school passen we ons aan de huidige maatschappelijke realiteit. Daarom openen we de deuren buiten de traditionele kantooruren, net zoals bijvoorbeeld winkeliers dat bijvoorbeeld doen met de zondagsopening. Zo hoeven drukbezette ouders zich niet in allerlei bochten te wringen om een geschikt moment te vinden om hun kind(eren) in te schrijven voor het eerste middelbaar. Per slot van rekening wil elke ouder de nodige tijd nemen voor de (studie)toekomst van zijn/haar kind, ook al is die ons niet altijd gegund.” Om het inschrijfmoment in goede banen te leiden, kan Lyceum Genk rekenen op de flexibiliteit van haar leerkrachten: “Er is een beurtrol, waarbij iedereen om beurt de inschrijvingsbalie bemant. Want als school vinden we het belangrijk dat je bij een eerste kennismaking dadelijk contact hebt met jouw latere leerkrachten.”

“Inschrijvingen zitten in de lift”

De extra inschrijfmomenten passen in een bredere strategie, waarin Lyceum Genk op een innoverende manier nieuwe leerlingen aanspreekt. “We leven in een samenleving waar je overspoeld wordt met informatie”, zegt directeur Vandervelden daarover. “Als school is het belangrijk om er – binnen die zondvloed – toch uit te springen. Daarom werken we aan een herkenbaar Lyceumprofiel en communiceren we ons verhaal actief online en offline. Bovendien hebben we de traditionele info- en opendeurdagen interactiever ingevuld. Zo kunnen leerlingen in de praktijk proeven van de sfeer, leerkrachten en leerstof in het Lyceum.” En die nieuwe aanpak slaat aan: “Op dit moment tellen we voor volgend schooljaar al meer inschrijvingen dan bij de start van het voorbije schooljaar. Onze school zit dus duidelijk in een positieve spiraal”, stelt een tevreden Reinoud Vandervelden vast.

Praktische info inschrijfmomenten

De extra ‘inschrijfmomenten voor drukbezette ouders’ vinden plaats op vrijdag 28 juni van 13u tot 16u en zaterdag 29 juni van 9u tot 13u in het Lyceum.