Nieuw Dak zorgt voor elf sociale woningen in Genk en Oudsbergen Emily Nees

27 februari 2020

10u57 0 Genk Nieuw Dak stampt dit voorjaar elf nieuwe woningen uit de grond. De sociale woonmaatschappij zal in Genk bouwen aan twee huizen en zeven appartementen. Oudsbergen krijgt er twee duplexen bij.

De sociale woonmaatschappij Nieuw Dak laat binnenkort elf nieuwe woningen bijbouwen. Het gaat om kleinere nieuwbouwprojecten in Genk en Oudsbergen. “We kiezen bewust ook voor kleinschalige projecten”, vertelt directrice Myriam Indenkleef. “Zo spelen we in op de vraag van onze kandidaat-huurders en partners in de gemeentebesturen.”

In Genk gaat het om twee huizen in de Bijenstraat, drie appartementen in de Emiel Vandorenlaan en vier appartementen in de Kruiseikstraat. Oudsbergen wordt dan weer voorzien van twee duplexen in de Kiezelstraat. De werken gaan dit voorjaar nog van start.