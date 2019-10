Nieuw Dak viert honderd jaar sociaal wonen in Kolderbos Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

11u48 0 Genk Nieuw Dak viert honderd jaar sociaal wonen met een opendeurdag op de innovatieve werf in Kolderbos op zondag 13 oktober. De 12 gebouwen worden gerenoveerd tot bijna energieneutraal (BEN) en zijn aangesloten op een warmtenetwerk. Elk gebouw krijgt nieuwe gevelbekleding, nieuwe ramen met verbeterde isolatie en extra dakisolatie.

De wijk Kolderbos in Genk omvat de meeste woningen van Nieuw Dak. “Het is een boeiende uitdaging om elke woning zo kwaliteitsvol en betaalbaar mogelijk te houden”, klinkt het bij directeur van Nieuw Dak Myriam Indenkleef. “Om dit te realiseren heeft Nieuw Dak een renovatieplan. De 639 appartementen van de laagbouw zitten momenteel vervat in een grootschalig renovatieproject, dat bijna klaar is. In deze laatste fase krijgen 12 gebouwen, en dus 108 appartementen, een totale transformatie. De 90 appartementen van de hoogbouw zul De woningen zijn technisch innovatief doordat ze worden gerenoveerd tot bijna energieneutraal en zijn aangesloten op een warmtenetwerk met als energiebron bodemwarmte, maar ook in de geprefabriceerde optopping van enkele gebouwen.”

Sociaal innovatief

De renovatie is ook sociaal innovatief. Nieuw Dak begeleidt en werkt samen met de huurders voor-tijdens-na de werken. De typologie van de woningen wijzigt om zo beter aan te sluiten bij de vraag van de kandidaat-huurders. Nieuw Dak ontvangt steun van het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling om het project te realiseren.

De werf Kolderbos bezoeken op 13 oktober.