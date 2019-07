Nieuw Dak informeert huurders voortaan ook met papieren nieuwsbrief LXB

10 juli 2019

12u00 0 Genk De sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak wil de huurders die nog niet helemaal mee zijn met de digitalisering voortaan informeren met een papieren nieuwsbrief.

Directeur Myriam Indenkleef: “Vorige maand viel de proefversie van deze nieuwsbrief al bij elke huurder in de brievenbus.” Met de brief wil Nieuw Dak zijn 3.414 huurders in Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal informeren, en stimuleren om leuke ideeën of initiatieven door te geven. Alle bevraagde huurders zien het initiatief zitten, sommige leveren al tips voor de inhoud van de nieuwsbrief. “Betrokkenheid creëren tussen huurders onderling én tussen huurders en Nieuw Dak is voor ons erg belangrijk”, zegt Indenkleef. “Als mensen elkaar beter kennen of situaties herkennen, kom je dichter bij elkaar. Een goede basis voor meer begrip, dat is wat we met de nieuwsbrief proberen te bereiken”, besluit ze.