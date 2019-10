Netwerken rond circulaire economie en duurzaam ondernemen in Thorpark Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

13u33 0 Genk Thor Central is woensdagavond het inspirerende decor voor zo’n 160 ondernemers en managers die zullen netwerken rond de thema’s circulaire economie en duurzaam ondernemen. Enkele toonaangevende Limburgse bedrijven en organisaties komen er hun aanpak demonstreren.

Zo zal Skilpod-CEO Filip Timmermans, die onlangs nog door JCI verkozen werd tot Limburgse ondernemer 2019, zijn vernieuwende aanpak van wonen in woonunits uit de doeken doen en klapt ook het Beringse bedrijf Out of Use, actief in recylage van IT, uit de biecht. Virgini Claes praat de avond aan elkaar.

Businessmodel

Duurzaam ondernemen en circulaire economie zijn veel meer dan modebegrippen: heel wat Limburgse bedrijven en organisaties implementeren dergelijke strategieën al succesvol in hun werking of baseren er hun businessmodel op. Het initiatief komt van de 7 coördinatoren sociale economie, die 32 Limburgse gemeenten verenigen. Doelstelling is om ondernemers en verantwoordelijken van organisaties uit de reguliere én de sociale economie samen te brengen en elkaar te laten ontmoeten. Zo’n 160 mensen zijn inmiddels ingeschreven.