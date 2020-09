Natuurhulpcentrum laat roofvogels vrij op parking van Luminus Arena Emily Nees Greet Henderix

18 september 2020

20u57 3 Genk Voor de tweede keer deze week stuurt het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen enkele roofvogels de wijde wereld in. De dieren, voornamelijk uilen en torenvalken, zijn na een revalidatieperiode klaar om zelf te leren jagen in de natuur.

Woensdagavond omstreeks 18 uur zorgde het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen voor een heus spektakel op de Herkenrode-site in Hasselt. Enkele verzorgers hadden de eer om er, in het bijzijn van publiek, roofvogels vrij te laten. Het ging voornamelijk om uilen en torenvalken die als jong uit hun nest waren gedonderd, en waar het Natuurhulpcentrum dus moest ingrijpen om hen erbovenop te helpen. Zo leerden de vogels zelfs jagen op levende muizen in een afgesloten bak. Dat is te zien in een reportage op VTM Nieuws.

Leren jagen

“De vogels die in het kooi kunnen jagen, mogen vrijgelaten worden”, vertelt bioloog Frederik Thoelen in het videofragment. “Maar jagen in een kooi is nog altijd iets anders dan jagen in de natuur.” Daarom worden de dieren deze week vrijgelaten. “De periode is daarbij heel belangrijk. We kiezen voor september omdat heel wat boeren hun velden maaien. Dat zorgt ervoor dat er heel veel nestjes muizen te vinden zijn op het open terrein. Ideaal dus om te leren jagen. Tegen de winter moeten ze het echt kunnen.”

Vandaag vliegt de tweede reeks uit op de parking van de Luminus Arena in Genk. Het zorgde opnieuw voor een prachtig tafereel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.