Nationaal park Hoge Kempen is (nog) geen Werelderfgoed

13 juni 2019

12u00 0 Genk De aanvraag om het nationaal park Hoge Kempen te erkennen als Unesco Werelderfgoed heeft een negatief advies gekregen. Maar de stuurgroep achter die aanvraag geeft het nog niet op, en bereid een aanpassing van het dossier voor.

Hoge Kempen, goed voor 6.000 hectare, is het enige nationaal park in Vlaanderen. Maar een panel van twintig experts oordeelde dat een erkenning tot Werelderfgoed toch net niet kon. Naar verluidt is de “uitzonderlijke universele waarde van het nationaal park als ruraal en industrieel transitielandschap onvoldoende bewezen.”

“Nog nooit is in Vlaanderen een erkenningsaanvraag voor een landschap zo ver geraakt”, zegt Johan Van Den Bosch, directeur van het Regionaal Landschap Kempen & Maasland. “We hebben tien jaar aan dit dossier gewerkt, goed voor een prijskaartje van 400.000 euro. Maar dat is geen weggegooid geld, want we hebben veel bruikbare kennis opgedaan.”

Het dossier werd nu teruggetrokken. “Hierdoor bewaren we de mogelijkheid om een aangepaste versie in te dienen”, vervolgt Van Den Bosch. “Wat de opmerkingen van de experts precies betekenen, moeten we nog achterhalen. Overigens krijgen we van diezelfde experts op veel vlakken ook een positieve beoordeling.”