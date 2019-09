Naomi (18) start als enige Limburgse kleinkunstenaar aan het Antwerpse Conservatorium Lien Vande Kerkhof

09 september 2019

15u56 4 Genk De 18-jarige spring-in-’t-veld Naomi Celis uit Genk is de énige Limburgse uitverkorene die straks een opleiding kleinkunst aan het Antwerpse conservatorium aanvat. Wanneer ik naar haar geheim vraag antwoordt ze resoluut: “Hélemaal ongeremd zijn. Wie zichzelf alleen maar van zijn of haar fraaiste kant wilt tonen klimt maar beter niet op een podium. Eigenlijk moet je jezelf belachelijk durven maken en elke vorm van gêne loslaten. Tijdens de tweede selectieproef voor de jury heb ik over de grond zitten rollen en een potje lopen krijsen. ‘Dit is de plek waar het kan’, dacht ik.”

Meer dan het 'luisterlied’

Slechts twaalf jongeren krijgen groen licht om dit academiejaar als kleinkunsternaar te starten aan het koninklijk Conservatorium Antwerpen, tegenwoordig onderdeel van de Artesis Plantijn Hogeschool. Maar kleinkunst, wat is dat eigenlijk? Volgens het officiële boekje betreft kleinkunst - naast niet te verwarren met de term ‘luisterlied’- een kunstvorm die artiesten zich eigen maken om hun verhaal te vertellen via taal, muziek, beweging of een unieke mengvorm daarvan.

Volgens Naomi gaat kleinkunst vooral over de -letterlijk - kleine dingen in het leven. “Meer dan commercieel theater heeft kleinkunst een maatschappijkritische functie. Ik wil theater en muziek brengen waaruit het publiek een les kan trekken. ‘Oh, zo had ik het nog niet bekeken’, als ik dat soort reacties bij mensen kan losweken ben ik in mijn opzet geslaagd.”

Ik wil theater en muziek brengen waaruit het publiek een les kan trekken. Naomi Celis

Geen plan B

Het feit dat het gros van Naomi’s toekomstige klasgenoten al een eind in de twintig is schrikt de jonge durfal niet af. “Veel nieuwe conservatoriumstudenten hebben al een of ander diploma op zak. Maar na zes jaar bij de les blijven in het ASO-onderwijs was ik echt niet meer te houden. Eerlijk? Een deftig plan B had ik niet eens. Hoewel ik mijn vrienden die straks aan de universiteit beginnen bewonder, zou ik doodongelukkig worden van een studie zoals rechten of economische wetenschappen. Dat ik mijn passie en mijn hart zou volgen was een onomwonden feit. Ook voor mijn ouders: zij hebben mij ten alle tijden door dik en dun gesteund.”

Wie kleinkunst zegt denkt, willens of niet, automatisch aan Boudewijn de Groot of Raymond Van het Groenewoud. “Ik vind dat dat mag,” benadrukt Naomi. “Hoewel de opleiding veel breder is dan dit soort muziek alleen ben ik stapelgek op die artiesten. Neem nu ‘twee meisjes van Van het Groenewoud’, een simpele tekst met héél veel betekenis. Een tikkeltje grauw en verdrietig maar evengoed ontwapenend. Het bijzondere is dat je dat als luisteraar zelf mag invullen.”

Wist je dat er op scoutskamp steevast Nederlandse klassiekers worden meegebruld rond het kampvuur? Daar zitten erg veel kleinkunstnummers tussen, zonder dat iemand dat weet. Naomi Celis

Kleinkunst op scoutskamp

Zijn haar Genkse vrienden ook thuis in dit soort artistieke creaties? “Ik heb niet veel kameraden die je de definitie van kleinkunst zomaar op een briefje kunnen geven”, lacht Naomi. “Maar hoe kan ik hen dat ook kwalijk nemen? Ik weet zelf niet eens wat mij de komende jaren te wachten staat. Wist je trouwens dat er op scoutskamp steevast Nederlandse klassiekers worden meegebruld rond het kampvuur? Daar zitten erg veel kleinkunstnummers tussen, zonder dat iemand dat weet.”

Tenslotte: komt Naomi na een paar jaar Antwerpen, gepakt en gezakt met elke te verzinnen creatieve vaardigheid, weer terug naar haar roots? “Genk is een niet te onderschatten artistieke stad”, stelt ze. “De C-mine is een van mijn favoriete theaterlocaties. Als niemand met me mee kon woonde ik er zelfs voorstellingen bij in mijn eentje. Als ik ooit de kans krijg om in deze fantastische setting te spelen, doe ik dat met overgave én plezier.” Maar voor ze het land rondreist als artiest besluit het multitalent toch maar eerst even te focussen op haar uitdagende studietraject. “Te beginnen met mijn Limburgse tongval. Al moet het besef dat mijn droom weldra in vervulling gaat eerst nog een beetje doordringen.”