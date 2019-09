Naika leert Genk dansen op stiletto’s: “Vrouwen op hakken zijn zelfs een beetje imponerend” Lien Vande Kerkhof

24 september 2019

16u53 0 Genk Volgens de Genkse dansschooluitbater Naika Giustizieri ligt de focus op ‘vrouw zijn’ nergens zo hoog als bij wie danst op hoge hakken, hoe sensueel en sexy de dansstijl ook oogt. “In deze les wordt daadwerkelijk op torenhoge stiletto’s gedanst”, zegt de 31-jarige professionele danseres van weleer. “Ik raad de dames wel aan de tien centimeter niet te overschrijden, een gebroken nek zou de pret immers bederven.”

De eerste kritische vraag lijkt, anno 2019, nogal voor de hand te liggen: dansen op hoge hakken, is dat een exclusieve vrouwenactiviteit? “Mannen zijn ook welkom”, glimlacht Naika. “Er heeft zich de vorige les zelfs een jongeman aan de les gewaagd. Op sneakers weliswaar, wat natuurlijk niet hélemaal de bedoeling is. Maar ik vond het toch moedig van hem om zich tussen een bende vrouwen op hoge hakken te wagen. Vrouwen op hakken zijn immers niet alleen sexy, maar soms zelfs een tikkeltje imponerend.”

Zelfvertrouwen

Dansen op hoge hakken is geen alledaags fenomeen. “Ik kreeg heel veel leuke reacties binnen toen ik in september aankondigde met een dergelijke lessenreeks te starten”, zegt Naika. “Maar eerlijk? Er kwam toch wel minder aanvankelijk aangemelde dames op de eerste les komen opdagen. Hoewel de wil er is, ontbreekt vaak nog een gezonde dosis lef. Zelfvertrouwen is dan ook onontbeerlijk om goed te kunnen dansen, zeker op hakken.”

De lessen zijn helemaal niet alleen voor vrouwen met een afgetraind figuur, benadrukt Naika nog. “Dat het loodzwaar is, geef ik je echter wél op een briefje. Een gewaarschuwd man (of vrouw) is er twee waard. Je verliest wel drie liter zweet in slechts één uur tijd. Maar wie over wilskracht en doorzettingsvermogen beschikt, zal de les zeker tot een goed einde brengen”, aldus Naika. “We hebben ondertussen al twee danslessen achter de rug, de jongste deelnemer was 16 en de oudste 68. Op dansen en op vrouwelijkheid staat zeker geen leeftijd. Wie genoeg zelfvertrouwen heeft, straalt vanzelf.”

Professionele danseres

Hoewel Naika nog maar 31 lentes op de teller heeft staan, danste ze al een indrukwekkende carrière bij elkaar. Zo was ze al danseres van zowat elke Vlaamse artiest: Milk Inc., Kaye Styles, Natalia, Katerine Avgoustakis en zelfs Clouseau. Maar ze werkte ook samen met internationale kleppers zoals Taio Cruz en Bob Sinclar en was zoals vaak te zien in Tien Om Te Zien. “Van reclamespotjes tot grote televisieshow- en party’s: ik heb het allemaal gedaan. Het dansen op hoge hakken zat er trouwens al van jongs af aan in. Plots moest ik dansen op televisie, onmiddellijk hooggehakt natuurlijk. Dat bleek dan ook meteen mijn ding te zijn. Zes jaar geleden richtte ik mijn eigen dansschool op in Genk. Sindsdien zoek ik zelf de spotlights niet meer op, maar haal ik voldoening uit het doorgeven van mijn passie. Er zit ongetwijfeld heel wat talent in Genk en omstreken, maar die Limburgse bescheidenheid gooi je tijdens het dansen toch best even overboord.”

Geïnteresseerden kunnen zich het hele jaar door inschrijven voor een proefles op https://www.naikantertainment.com/inschrijven.