Nadat vorige Limburgse derby uit de hand liep: “Geen exuberante maatregelen voor Genk - STVV aanstaande zaterdag” Birger Vandael

28 november 2019

12u04 2 Genk KRC Genk en STVV staan dit weekend opnieuw tegenover elkaar in de Belgische voetbalcompetitie. De vorige editie van de Limburgse voetbalderby op 28 september op Stayen liep volledig uit de hand en werd in de slotminuten definitief stopgezet wegens het wangedrag van beide supportersgroepen. “Genk - STVV is altijd een risicowedstrijd, maar voor de komende match gaan we niets extreem bijzonders doen”, vertelt burgemeester en hoofd van de politie Wim Dries (CD&V).

De derby was altijd al fel beladen, maar toen Leandro Trossard op 18 januari 2019 de vlag van Genk in de middenstip van Stayen plantte, brak een nieuw hoofdstuk aan. STVV besloot voor de nieuwe komst van Genk dit seizoen een glazen ‘kooi’ in het bezoekersvak te bouwen. Dat kunststukje van 45.000 euro moest voorkomen dat er opnieuw vuurpijlen op de kunstgrasmat terecht zouden komen.

De Genkies kwamen in de wedstrijd in september op een 0-3-voorsprong en dat verleidde het thuispubliek ertoe allerlei attributen op het veld te gooien. Scheidsrechter Visser stuurde vervolgens iedereen naar binnen. Toen de spelers het veld terug betraden, scoorde STVV vrijwel meteen de aansluitingstreffer. Bij de late 3-3 liep het opnieuw helemaal mis. Dit keer waren het de Genkfans die de kooi begonnen af te breken. Politieagenten konden hen maar net bedwingen om het veld op te lopen. Met nog enkele minuten te gaan werd de wedstrijd gestaakt.

Hoe het uiteindelijk afloopt met de wedstrijd op Stayen zal op korte termijn bekend worden gemaakt. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond doet daarover weldra uitspraak. De ploegen riskeren twee punten aftrek en een replay achter gesloten deuren en een extra wedstrijd achter gesloten deuren.

Risicowedstrijden

Voor de derby in de terugronde staan zaterdagavond de deuren wel open. Toch lijken de gemoederen enigszins bedaard. Inmiddels is er heel wat veranderd. Genk en STVV ontsloegen respectievelijk Felice Mazzu en Marc Brys. Bovendien speelde Genk woensdagavond nog de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Salzburg. Pas nadien kon er op zaterdag gefocust worden.

“Genk - STVV behoort tot het rijtje van Anderlecht, Standard en Club Brugge als risicowedstrijden”, verduidelijkt Dries. “Ook de Europese wedstrijden worden allemaal anders benaderd. We helpen de bezoekende fans dan bijvoorbeeld met de verplaatsing van het centrum naar het stadion. Bij dergelijke risicowedstrijden is er altijd een coördinatieoverleg met mij, de club en de veiligheidsdiensten.”

Concreet wordt er zaterdagavond dus meer ingezet op veiligheid in vergelijking met een thuiswedstrijd tegen pakweg Eupen of Kortrijk. “We doen echter niets speciaals als rechtstreeks gevolg van de heenwedstrijd”, onderstreept Dries. “Dat heeft ook te maken met de inrichting van ons stadion. Bij ons is er een aparte ruimte waar bezoekende supporters binnenrijden met de supportersbussen. Ook in het stadion zitten de bezoekers volledig afgezonderd van de thuisfans.”

STVV zal in elk geval met het maximum aantal fans naar Genk trekken. “Al onze busplaatsen zijn ingenomen, we vertrekken om 18 uur aan café De Kanarie”, klinkt het bij de Kanaries. Voor thuissupporters zijn er wel nog een heel aantal tickets verkrijgbaar.