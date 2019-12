Nachtrust Genkenaren verstoord door lichte aardbeving Lien Vande Kerkhof

05 december 2019

14u18 0 Genk Een lichte aardbeving met een kracht van 1.6 op de schaal van Richter schudde enkele opmerkzame Genkenaren vannacht letterlijk wakker. In de Facebookgroep ‘ge zijt van Genk als…’ bevestigen verschillende mensen de schok gevoeld te hebben.

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) meldde dat er zich om zeven minuten na middernacht een aardbeving heeft voorgedaan met een kracht van 1.6 op de schaal van Richter, op een diepte van 4,5 kilometer. De aardbeving kreeg bij de meldingen een maximale intensiteit van 4 op de Europese Macroseismische schaal (EMS-98). De aardbeving kon dus vooral waargenomen worden binnenshuis door rammelende deuren, glazen of andere voorwerpen. De laatste aardbeving in Genk dateert al van september 1987.

De oorzaak van de aardbeving in Genk is voorlopig onbekend. Mogelijk is ze veroorzaakt door de mijnbouw, mogelijk door tektonische werking.