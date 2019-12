Na man bezwijkt nu ook echtgenote na zwaar ongeval in Genk MMM

02 december 2019

10u09 0 Genk Het zwaar verkeersongeval aan de Onderwijslaan in Genk heeft nu ook een tweede slachtoffer geëist. Nadat de 60-jarige Yusuf Demirci ter plaatse overleed, bezweek gisterenavond ook zijn vrouw Ifagat. Ze vocht gisterenavond nog voor haar leven, maar verloor de strijd.

Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Halmstraat. Daar werd een wagen in de flank gegrepen door een andere auto. De klap was ongemeen hard. Omstaanders die de aanrijding hoorden plaatsvinden, snelden ter plaatse om hulp te bieden. In het aangereden voertuig zat het koppel Demirci.

De man was volgens getuigen nog even bij bewustzijn, maar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw lag zondagavond nog in coma, haar toestand was kritiek. Diezelfde avond bezweek ze alsnog.

Genkenaren reageren geschokt. De plaats waar het ongeval gebeurde, is volgens velen bijzonder gevaarlijk. Oversteken heeft er al vaker tot ongevallen geleid.