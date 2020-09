Na maanden blessureleed is Thorstvedt terug Kjell Doms

11 september 2020

17u10 0

Kristian Thorstvedt. Wordt dat de man die de wederopstanding van Racing Genk zal inluiden. De 21-jarige Noorse middenvelder is verlost van zijn voetblessure en klaar om zijn plekje in de basiself opnieuw op te eisen. “Deze groep is klaar om terug te knokken.”

Hij is terug van heel lang weggeweest. Kristian Thorstvedt speelde zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk vlak voor de lockdown, op 7 maart op het veld van KV Oostende. In die wedstrijd viel de jonge Noorse middenvelder uit met een breuk in de voet. Een operatie volgde en een lange revalidatie. “Het is de eerste keer dat ik zolang langs de kant stond met een blessure, maar ‘that’s life’. Dat maakt nu eenmaal deel uit van het voetbal. Ik ben altijd positief gebleven. Het is ook niet zo dat ik nu met angst voor een nieuwe blessure speel”, vertelde Thorstvedt gisteren op de persconferentie voor de wedstrijd van maandag tegen Beerschot. “Ik heb van die periode gebruik gemaakt om vooral aan krachttraining te doen. Of ik nu de meeste gewichten kan drukken? Dat laat ik in het midden, er zitten nog een aantal krachtpatsers in onze groep", lacht hij

Naast hem glimlachte coach Hannes Wolf. Het is duidelijk dat de allerbeste Thorstvedt op dit moment van goudwaarde kan zijn voor Genk. Het ontbeerde Racing Genk in die eerste wedstrijden vooral aan creatieve impulsen. “Wat dat betreft is Kristian een heus wapen”, weet de Duitser. “Of ik hem nu laat starten of hem laat invallen, met hem in de ploeg hebben we extra troeven.” Thorstvedt voelt zich naar eigen zeggen in elk geval klaar om er vol tegenaan te gaan. In de oefenwedstrijden tegen Westerlo en Seraing kon hij wedstrijdritme opdoen. “Als de coach me opstelt verwacht ik veel van mezelf. Ik wil me niet verstoppen achter een gebrek aan wedstrijdritme. Als ik speel, geef ik me volledig.” Het was voor Thorstvedt moeilijk om vanaf de zijlijn toe te kijken hoe Genk in het begin punten verspeelde. “Het liep nog niet geweldig, maar je voelt in de groep dat de juiste mentaliteit er nog steeds is. Deze groep wil terugknokken, te beginnen met die wedstrijd van maandag.” (KDZ)