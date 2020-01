Na de blote voeten, nu ook pad voor pootjes in Dierenasiel Genk: “Onze honden moeten met nieuwe obstakels en situaties kunnen omgaan” Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

17u30 0 Genk Een blotevoetenpad kenden we al, maar het dierenasiel in Genk pakt uit met een primeur: een blotepootjespad voor honden. Het was de 24-jarige asielmedewerkster Lieze Vanhengel die met het idee voor het hindernissenparcours op de proppen kwam. “Als de honden straks een nieuwe thuis hebben, moeten ze ook met nieuwe obstakels en situaties kunnen omgaan. Maar ze kunnen vooral ontspannen.”

Dat een blotevoetenpad een zinnenprikkelende beleving kan zijn voor de mens, staat buiten kijf. Maar is het dat ook voor viervoeters, die dagelijks op blote pootjes wisselende ondergronden betreden?

“Op de weide achter het gebouw hadden we ruimte zat”, vertelt Lieze. “Maar verder dan wat snuffelen aan het groene gras ging de uitdaging tot nog toe niet voor onze kwispelaars. Daarom bouwden een heus hindernissenparcours. We laten de honden kennis maken met allerhande kruiden, onbekende geuren en met nieuwe geluiden, die je niet hoort in het asiel. Verder installeerden we een trampoline, een bodem van soorten hout en is er een vijvertje. Het is de bedoeling dat de honden al spelend op verkenning gaan en nieuwe dingen ontdekken. Als ze straks een nieuwe thuis hebben, moeten ze ook met nieuwe obstakels en situaties kunnen omgaan. Maar het hoofddoel is vooral dat ze even lekker kunnen ontspannen.”

Als de honden straks een nieuwe thuis hebben, moeten ze ook met nieuwe obstakels en situaties kunnen omgaan. Maar het hoofddoel is vooral dat ze even lekker kunnen ontspannen

Voor haar studie groenmanagement werkte Lize, die 6,5 jaar geleden in het asiel startte als vrijwilliger, aan een project rond losloopweides. “Met de hulp van andere medewerkers wist ik het project uit te werken tot het blotepootjespad: we hebben er zelfs een fysiotherapeut en een gedragstherapeut bij betrokken. Het biedt veel meer uitdaging dan een gewone wei. Of er regels gelden? Eerst moet de hond aan de lijn, met een begeleider, zodat hij of zij alles rustig kan verkennen. Maar na een tweede of derde sessie mogen de honden zelfstandig rondsnuffelen.”

Na jarenlang vrijwilligerswerk en het succesvol afronden van haar studie wist Lize een vaste werkplek in het dierenasiel te bemachtigen. “Ik heb er altijd van gedroomd om van dieren mijn beroep te maken”, vertelt de twintiger. “Ik grijp de kans om hier als volwaardige kracht mee te draaien dan ook met beide handen. Het zou trouwens fantastisch zijn als andere dierenasielen hun mosterd bij ons halen en ook een blotepootjesparcours bouwen.”

Zorgvuldige zoektocht naar baasje

Op dit eigenste moment wachten er in het dierenasiel van Genk 61 honden op een nieuw baasje. “Dat cijfer is vergelijkbaar met vorige jaren”, zegt Ann Fransen, verantwoordelijke van het dierenasiel. “We krijgen jaarlijks tot 1.000 honden binnen, waarvan we 700 à 800 met hun baasje kunnen herenigen. Voor de resterende groep gaan we op zoek naar een nieuwe thuis.”

Zomaar binnenwandelen om er de schattigste viervoeter uit te pikken, is verleden tijd. We gaan op zoek naar een gepaste match tussen hond en gezin, gaan in gesprek en zelfs op huisbezoek Ann Fransen

Al verloopt de speurtocht naar een knusse mand in Genk niet meer zoals vroeger. “Baasjes moeten zich bewust zijn van wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van een hond. Zomaar binnenwandelen om er de schattigste viervoeter uit te pikken, is verleden tijd. We gaan op zoek naar een gepaste match tussen hond en gezin, gaan in gesprek en zelfs op huisbezoek. Sinds we onze werkwijze zo’n tien jaar geleden aanpasten, zijn er veel minder families die op hun beslissing terugkomen. We hopen op veel warme matches in 2020."