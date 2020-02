N-VA wil Genkse leerlingen en ouders aanzetten om auto thuis te laten Emily Nees

17 februari 2020

10u56 0

N-VA-gemeenteraadslid Stefano Ghiro wil leerlingen en hun ouders aansporen om niet met de auto naar school te komen. “In verschillende Italiaanse steden gebruiken ze al spelen, zoals Buck-e, die de jeugd motiveren om de fiets te nemen of te voet te gaan. Het is aan Genk om die handschoen op te nemen.”

Gemeenteraadslid Stefano Ghiro (N-VA) wil dat het stadsbestuur het voortouw neemt om kinderen en hun ouders aan te zetten de auto thuis te laten en meer te bewegen. “Met een spel zoals het Italiaanse Buck-e kan de stad zich rechtstreeks richten tot de leerlingen, in de hoop dat zij de ouders overhalen de auto op stal te laten. In Bonheiden steeg het aantal stappende en fietsende leerlingen op die manier van 12 naar 62 procent.”

Leerlingen die deelnemen, krijgen een chip die ze bevestigen aan hun boekentas of fiets. Een ‘ontvanger’ op school leest de chip zodra de scholier arriveert. Zo kan men bijhouden hoeveel kilometers de studenten hebben afgelegd, hoeveel brandstof er werd bespaard en hoeveel CO2-uitstoot werd vermeden.

Digitale munten verzamelen

Het registratiesysteem houdt ook bij hoeveel punten een leerling verzamelt. Die worden omgezet in digitale munten. Aan de hand van een app kunnen de kinderen het geld spenderen bij onder meer het plaatselijke zwembad, de bibliotheek, de bioscoop of bij lokale handelaars.

Ook wil Ghiro een zogenaamde ‘Piedi Bus’ in het leven roepen. “Dat is zoals een autobus, maar dan stapsgewijs. Vooraan bevindt zich een kapitein die de kinderen begeleidt en achteraan wandelt een controleur. Die wandelende bus vertrekt altijd, afgezien van de weersomstandigheden. Om de zichtbaarheid te verhogen, dragen zowel de leerlingen als de begeleiders een fluovest.”

Ghiro roept het stadsbestuur op om een combinatie van beide bestaande initiatieven in Genk door te voeren. “Het is een win-winsituatie. Enerzijds verlagen we de CO2-uitstoot. Anderzijds zorgen we voor meer beweging en sociale interactie.”