N-VA Genk niet gediend met aanpak Group GL-dossier ENL

16 september 2020

16u54 0 Genk Dinsdagavond lag het dossier omtrent Dinsdagavond lag het dossier omtrent de verkoop van een bouwgrond aan Group GL in de projectzone Eendepoel opnieuw voor aan de gemeenteraad. Reden: waarnemend provinciegouverneur Michel Carlier vernietigde de raadsbeslissing, nadat Jan Bergmans (N-VA) een klacht indiende. Zo bleek de neef van schepen Michaël Dhoore (CD&V) te zetelen in het ontwerpteam.

Tijdens de gemeenteraad van 15 september werd het Group GL-dossier opnieuw behandeld, dit keer in afwezigheid van schepen Dhoore. “In mei 2020 keurden wij de verkoop van een projectgrond aan Group GL in de zone Eendepoel goed”, verduidelijkt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Wij hebben dan een aanbesteding gedaan en een verkoopprocedure opgestart.”

Na de aanstelling van Dhoore Vanweert Architecten als ontwerper, diende raadslid Jan Bergmans (N-VA) echter een klacht in. Volgens hem was er sprake van belangenvermenging. De gouverneur oordeelde uiteindelijk dat het raadsbesluit vernietigd moest worden, aangezien een familielid van schepen Dhoore zetelde in de gekozen architectengroep. “Vandaag dat we in afwezigheid van de schepen opnieuw een beslissing nemen”, verduidelijkt Dries.

En daar is Bergmans niet mee gediend. “U denkt dat alles op deze manier opgelost is, maar u vergeet dat de schepen vanaf het eerste moment betrokken was als jurylid. Ik zou dan ook graag een oplossing aanreiken. U zou een onafhankelijke jury kunnen aanstellen om het dossier opnieuw te behandelen.”

“Not done”

“Bedankt om constructief mee te denken”, reageert de burgemeester. “We hebben uw voorgenoemde voorstel bekeken, maar we zouden zeker een jaar verliezen door de volledige procedure opnieuw te doorlopen. We hebben alles, samen met de juryleden en de mensen van de administratie, opnieuw grondig gekanaliseerd en beseft dat we een deontologische fout hebben gemaakt. Maar er is geen sprake van beïnvloeding, fraude, misleiding of dergelijke, dat bevestigen ook de juryleden ons. Daarom dat we de afweging hebben gemaakt om het dossier opnieuw voor te leggen en onze deontologie aan te scherpen.”

“Ik begrijp eigenlijk niet wat jullie tegenhoudt om het dossier weer van begin af aan ten gronde te bekijken”, zegt Zuhal Demir (N-VA) nog. “Er waren andere kandidaten die meer geld boden, en dus beter zouden zijn voor de stadskassa en de Genkenaren. Toch kiest u voor een andere optie. Vanuit onze deontologie vind ik dat not done.”

“We hebben al eens een schepen gehad die veroordeeld werd voor corruptie (Ali Caglar, red.). U geeft toe dat u een fout gemaakt heeft, we verwachten dan ook dat u daar naar handelt. Dit is geen manier van doen. Ik vraag dan ook met aandrang dat zowel het dossier van Group GL en dat van Ali Caglar op tafel liggen tijdens deontologische commissie.”

“Ik herhaal nog eens dat we beseffen dat we een fout hebben gemaakt en onze deontologie zullen aanscherpen”, aldus Dries. “Ik denk dat we de twee dossiers zeker verder kunnen bespreken tijdens de commissie”, besluit hij. Uiteindelijk stemden 20 raadsleden voor, 15 tegen en 1 persoon onthield zich.