Mottenvangers tellen 6.000 nachtvlinders en 300 verschillende soorten ENL

10 augustus 2020

13u25 0 Genk In het kader van het kunsproject ‘Between Jungle and Civilization’ hebben LABIOMISTA in samenwerking met Bart Van Camp en Stad Genk dit weekend verschillende lichtvallen opgezet. De mottenvangers wisten maar liefst 6.000 nachtvlinders te tellen, waaronder ruim 300 verschillende soorten.

In de nacht van 8 op 9 augustus brandden er meerdere lampen in en rond Genk voor het project ‘Between Jungle and Civilization’. Het ging specifiek om lichtvallen om de mottenpopulatie in beeld te brengen. “Motten zijn barometers voor de gezondheid van ons ecosysteem,” zegt Bart Van Camp, mede-initiatiefnemer en mottenvanger. “We zien vaak de mooiste dingen onder onze eigen neus niet, zijn selectief blind voor wat we triviaal vinden. Hier in Genk brengen we deze nachtbeestjes in het daglicht, zodat iedereen kan zien wat voor prachtige dingen aan elke achterdeur leven.”

Hoge aantallen en zeldzame exemplaren

En de nacht was op zijn minst een succes te noemen. Hoewel de resultaten nog verder verwerkt zullen worden, werden er al enkele tendensen genoteerd. Zo kon men, ondanks de soms minder evidente locaties en de tijd van het jaar, veel nachtvlinders en verschillende soorten capteren. Vooral bij de Donkere korstmosuil, Oranje eikenbladroller, Eikenlichtmot en de Puta-uil lagen de aantallen hoog. Daarnaast wist men ook zeldzame soorten, zoals het Wit Weeskind en Prachtpurperuiltje, te spotten. Het stadsplein en stadhuis, in het centrum van Genk, leverde de minste motten op. De tuin van burgemeester Wim Dries was daarentegen een hoogvlieger en telde de meeste motten.

(Lees verder onder de foto)

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe we met Open University of Diversity Genk (OpUnDi), de denk- en doetank die we als stad ontwikkelen in samenwerking met Koen Vanmechelen, projecten opzetten rond biologische en culturele diversiteit”, reageert Dries (CD&V). “Het succes van deze actie lezen we ook af uit het hoge enthousiasme bij het ontdekken van deze grote diversiteit, die verborgen lag tot we door dit project anders zijn beginnen kijken.”

Vervolgverhaal

Omwille van het succes breien de initiatiefnemers nu aan een vervolgverhaal. Zo krijgt het project een definitieve op LABIOMISTA’s Protected Paradise. Bedoeling is daarnaast om het verder uit te rollen naar andere steden. “Nachtvlinders waarschuwen ons voor verruwing”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen. “Wat deze tijden ons ook leren is dat we moeten blijven nadenken over de ruimtes die wij als mens innemen. Hoe meer verhard de stad is, hoe harder we zelf ook lijken te worden. We moeten dit blijven registreren”, besluit hij.