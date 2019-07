Motordieven opgepakt na schietpartij in Genk MMM

11 juli 2019

20u11 0 Genk Maandagavond zijn twee mannen uit Visé gearresteerd. Zij worden verdacht van de diefstal van een motorfiets in de Leeuwerikstraat in Genk op 30 juni. Eén man werd woensdag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Op zondag 20 juni werd een 19-jarige Genkenaar uit de Leeuwerikstraat slachtoffer van diefstal van zijn motorfiets. De man had de motorfiets te koop gesteld op het internet. Twee Franstalige mannen toonden interesse en maakten een afspraak om de motor te bekijken.

Nadat de eigenaar bedreigd werd met een alarmpistool ging het duo er vandoor met de motorfiets. Na onderzoek kon de politie de verdachten identificeren. Maandag werd hun voertuig in de buurt van de luchthaven van Charleroi herkend. Ze werden door de lokale politie overgeleverd aan Politie CARMA. De motorfiets werd aangetroffen tijdens een huiszoeking in Visé en werd in beslag genomen.

Een 20-jarige man mocht na verhoor beschikken. Een 19-jarige jongeman werd woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze besloot om hem aan te houden.