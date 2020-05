Moslims vieren Suikerfeest in eigen bubbel: “Iedereen zal zelf imam moeten spelen in zijn eigen huis” Emily Nees

22 mei 2020

14u05 0 Genk Door de coronacrisis ziet het Suikerfeest er anders uit dit jaar. Al hoeft het eetfestijn niet in mineur te eindigen. “Ik zal het feest vieren met mijn eigen kinderen en kleinzoon”, zegt imam Mokthar Zouheir. “Zo respecteer ik de regel van vier. Ik vraag aan de gemeenschap om hetzelfde te doen. Het is dan ook voor ons eigen goed dat de moskee dicht blijft.”

“Eerlijk gezegd is de ramadan totaal anders gelopen dan de afgelopen jaren”, zegt Mokthar Zouheir. Geen gebeden in grote groepen, want de imam moest de Marokkaanse moskee in Sledderlo sluiten vanwege de coronacrisis. “Het is voor ons de eerste keer dat de moskee, en ook andere religieuze gebouwen zoals kerken, de deuren sluiten.”

“Normaal kan ik als imam niets doen als de moskee dicht is.” Toch probeert Mokthar in contact te blijven met zijn gemeenschap. “Dat doe ik via Facebook en WhatsApp. Mensen met vragen, mogen altijd in de groep sturen. En dat kan dan over van alles gaan.”



De imam wil er ook sensibiliseren. “Het is voor ons eigen goed dat de moskee dicht blijft. Als we zouden samenkomen, wordt de crisis alleen maar erger. Het is in ons belang dat het virus zich niet verder verspreidt.” Maar dat betekent ook dat gebeden niet onder zijn leiding plaatsvinden. “Iedereen zal zelf imam moeten spelen in zijn eigen huis.”

Dag vol vreugde

Hij beleeft het Suikerfeest deze zaterdag, net zoals alle anderen, in beperkte kring. “Het is een dag vol vreugde en geluk, waarop we de vastenmaand afsluiten en weer normaal mogen eten. Samen eten, drinken en lachen. Ik zal het feest vieren met mijn eigen kinderen en kleinzoon. Zo respecteer ik de regel van vier. Ik vraag aan de gemeenschap om hetzelfde te doen.”

“Het is misschien niet gemakkelijk, maar we moeten lessen trekken uit wat er in Italië en Spanje is gebeurd. Heel de wereld zit in hetzelfde schuitje. Stap voor stap zal de regering de maatregelen versoepelen en uiteindelijk komt het allemaal wel goed”, besluit hij.