Moslimgemeenschap beleeft ramadan in lockdown: “Het is erg, maar als moslim geloof je in het lot” Emily Nees

23 april 2020

17u54 0 Genk Geen sprake van samen eten met de hele familie na zonsondergang en bidden in grote groepen. Het coronavirus zorgt ervoor dat de ramadan er dit jaar behoorlijk anders uitziet. Al weet de gemeenschap er begrip voor op te brengen. “We pakken onze rituelen dit jaar anders aan. Het is erg, maar als moslim geloof je in het lot en accepteer je het”, klinkt het bij Houcine Talmssou, voorzitter van de Hassaan Ebno Tabit moskee.

Vandaag vangt de ramadan aan. “Een maand van vasten, die in het teken staat van wijsheid, geduld en solidariteit”, legt Talmssou uit. Het zijn stuk voor stuk waarden die nog nooit zo relevant zijn geweest.

Eigen woning als moslimhuis

De moskeeën zijn op slot en het tarawihgebed (nachtgebed) vindt thuis plaats. Door Covid-19 zijn we genoodzaakt om in ons kot te blijven. “We moeten natuurlijk ook kijken naar de positieve kanten aan deze crisis. Terwijl we normaal naar de moskee trekken om te bidden, wordt onze eigen woning nu eigenlijk een moslimhuis. We zijn op de mensen aangewezen die onder hetzelfde dak wonen. En dat brengt ons dichter bij elkaar.”

Ook de iftar, de maaltijd die moslims nuttigen meteen na zonsondergang, gebeurt in isolatie. Dat is volgens Talmssou misschien nog de grootste aanpassing. “Wij nodigen vaak onze buren uit, die niet geloven in Allah. Dat gaan we wel missen dit jaar. Ik hoop dat zij nog lang mogen leven om de ramadan met ons te beleven.”

We maken voedselpakketten klaar, die opgehaald kunnen worden in een gebouw naast de moskee Houcine Talmssou, voorzitter van de Hassaan Ebno Tabit moskee

Maar Talmssou zit vooral in met mensen die het moeilijk hebben. “Ieder jaar bereiden onze zusters en moeders maaltijden klaar in de moskee voor minderbedeelden. Dat kan natuurlijk niet, maar voor alles is een oplossing. We maken voedselpakketten klaar in de plaats, die opgehaald kunnen worden in een gebouw naast de moskee. Bij de mensen die zich niet kunnen verplaatsen, leveren we ze aan de deur af.”

Andere moslims koken gewoon thuis. “We vragen wel om niet massaal in de namiddag te gaan winkelen, maar om het een beetje te verspreiden. Zo willen we een overrompeling vermijden.”

Geen valse hoop

“Vandaag zal onze imam zijn toespraak livestreamen om toch het gevoel te krijgen dat de ramadan is begonnen. Ik denk dat het internet sowieso constant wordt gebruikt als alternatief. Het is dan ook de enige mogelijkheid om contact te hebben met anderen.”

Al is het verlangen om weer samen te komen wel aanwezig. “Ik krijg soms telefoon met de vraag wanneer we weer ons kot uit mogen. Dan leg ik uit dat we het zelf niet weten en daar ook niet over beslissen. Het is belangrijk om niemand valse hoop te geven.”

We hopen dat het Suikerfeest misschien wel kan doorgaan, maar de overheid beslist hoe dat er zal uitzien Houcine Talmssou, voorzitter van de Hassaan Ebno Tabit moskee

“Ik heb zelf wel het gevoel dat mijn familie nabij is, ook al hoor ik ze enkel telefonisch. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen met naasten in het buitenland nog moeilijker is. Vooral over onze ouders zijn we dan ook vaak bezorgd. Zij betekenen alles voor ons en zijn topprioriteit.”

“We hopen dat het Suikerfeest misschien wel kan doorgaan. Niet enkel voor ons geloof, maar voor iedereen. Want deze crisis is voor niemand gemakkelijk. De overheid zal beslissen hoe het feest er zal uitzien.”

“Hoe dan ook pakken we een aantal rituelen dit jaar anders aan”, besluit Talmssou. “Het is erg, maar als moslim geloof je in het lot en accepteer je het.”