Moord op Luana Romagnoli (25): Parket wil Emrah T. en vriendin Anastasia N. voor Assisen, advocaat vraagt bijkomend onderzoek Marco Mariotti

28 mei 2019

20u30 14 Genk Het parket wil Emrah T. en Anastasia N. voor het Hof van Assisen brengen op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Luana Romagnoli (25) uit Genk. Anastasia N. draagt al een enkelband, maar nu wil het parket een bevel tot gevangenneming voor Emrah T. “Onbegrijpelijk, want mijn cliënt is compleet onschuldig", zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck, die nu bijkomend onderzoek vraagt.

In juni 2017 werd de 25-jarige Luana Romagnoli doodgestoken in Genk-centrum vlak voor het appartement waar ze verbleef. Ze droeg haar dochtertje Aaliyah op de arm. Tot een maand na de feiten bleek de ex-vriend van het slachtoffer, Emrah T., aangeduid als hoofdverdachte, maar de raadkamer liet hem vrij. Sindsdien loopt hij als een vrij man rond. Hij is ook niet meer samen met Anastasia N.

Ik heb een verzoeksschrift ingediend voor bijkomend onderzoek. Waarom kan ik niet zeggen. En nee, dit is geen tactiek om alles op de lange baan te schuiven. Het gaat om kleine onderzoeksverrichtingen die in enkele weken tijd moeten worden afgerond. Hij zal in elk geval zéker naar zijn proces komen, en denkt allesbehalve aan vluchten. Maar nu plots met een bevel van gevangenneming afkomen, is een brug te ver Frank Scheerlinck

Alle pijlen werden op zijn nieuwe vriendin Anastasia N. gericht: zij zou de dodelijke steken hebben uitgedeeld. Het parket duidde haar aan als verdachte en heeft nu het onderzoek afgerond. Vandaag moesten Emrah T. en Anastasia N. in Tongeren verschijnen om het te hebben over de ‘rechtspleging'. Kortom: het parket wil zowel Anastasia N. als Emrah T. voor het Hof van Assisen.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet zich daar dan over buigen, maar de zaak wordt nu uitgesteld. Reden: bijkomend onderzoek op vraag van de advocaat van Emrah T. “Los daarvan moet mijn cliënt helemaal niet voor Assisen verschijnen, ik zou niet weten waarom”, klinkt het bij zijn raadsman Frank Scheerlinck.

Brug te ver

“Hij loopt al twee jaar vrij rond, en het is meer dan duidelijk dat hij de feiten niét pleegde. Hij zal in elk geval zéker naar zijn proces komen, en denkt allesbehalve aan vluchten. Maar nu plots met een bevel van gevangenneming afkomen, is een brug te ver.”

Bijkomend onderzoek

Nog maar een week geleden kon raadsman Scheerlinck het onderzoek inkijken. “Maar ik heb een verzoeksschrift ingediend voor bijkomend onderzoek. Waarom kan ik niet zeggen. En nee, dit is geen tactiek om alles op de lange baan te schuiven. Het gaat om kleine onderzoeksverrichtingen die in enkele weken tijd moeten worden afgerond.”

De raadkamer moet oordelen of de onderzoeksdaden zullen worden toegekend. Indien niet, kan Emrah T. nog in beroep gaan. Voorlopig blijft hij een vrij man. Anastasia N. verblijft nog steeds bij haar moeder in Luik, waar ook haar kindje verblijft. Die had ze op het moment van de feiten bij zich in een koets. Ook Luana had die dag de kleine Aaliyah op de arm. Emrah T. is van beide meisjes de vader.