Mooimakers rolt blauwe loper uit in Genk en gaat strijd aan tegen zwerfvuil Emily Nees

25 juli 2020

17u29 0 Genk Mooimakers heeft zaterdag hun zogenaamde ‘Zomerlook 2020’ voorgesteld op het Stadsplein van Genk. Het gaat dan niet om een hippe outfit, maar wel om een Mooimakers heeft zaterdag hun zogenaamde ‘Zomerlook 2020’ voorgesteld op het Stadsplein van Genk. Het gaat dan niet om een hippe outfit, maar wel om een sensibiliseringscampagne tegen zwerfvuil. Burgemeester Wim Dries (CD&V) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hadden de eer om als één van de eersten de blauwe catwalk te bewandelen.

De hele zomerperiode houdt Mooimakers acties in Vlaanderen. Vandaag was Genk aan de beurt. De organisatie toonde er de ‘Zomerlook 2020’. Met die campagne wil Mooimakers aantonen dat afval in de vuilnisbak gooien een look is die iedereen goed staat.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (CD&V) is alvast tevreden. “Ik wil Mooimakers graag bedanken voor dit mooie initiatief. Het is dan ook belangrijk dat we ons afval niet op de grond gooien, maar wel in de vuilnisbak. Als die vol zit, neem je je afval best gewoon mee naar huis om het daar te sorteren. Afval hoort simpelweg niet op straat en daar proberen we mensen met deze campagne op te drukken. Bovendien zijn de impact van zwerfuil op het milieu, en de daarbijhorende kostprijs, enorm.”

(Lees verder onder de foto)

Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), sluit zich daarbij aan. “We moeten slingervuil inderdaad echt aanpakken. Sinds de coronacrisis is het probleem zelfs nog groter geworden. Zo zien we regelmatig mondmaskers op de grond liggen. Ook hier geldt dezelfde oproep: neem ze mee en gooi ze weg in een vuilnisemmer.”

Stimuleren en engageren

“In Genk proberen we de strijd tegen zwerfvuil ook aan te gaan, mede dankzij de hulp van Mooimakers. We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat het noodzakelijk is om verenigingen en scholen te stimuleren tot acties in het kader van zwerfvuil. Zo hebben 7 scholen en 1 vereniging zich geëngageerd voor ‘Operatie Proper’, een project van Mooimakers. Stad Genk heeft in samenwerking met heb een actieplan opgemaakt en acties uitgewerkt. Mooimakers voorziet hiervoor ook subsidies. Daarnaast zijn er in Genk zo’n 150 vrijwilligers die in de wijken en het centrum heel wat slingervuil oprapen en zorgen dat onze stad proper blijft. Het zijn onze eigen Mooimakers.”