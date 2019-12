Molenstraat pakt uit met 8 gloednieuwe pop-ups Lien Vande Kerkhof

04 december 2019

18u58 0 Genk Met maar liefst acht gloednieuwe pop-up shoppingconcepten ontpopt de Molenstraat zich tijdens de eindejaarsperiode tot een volwaardige ‘winkelboulevard’. Voor de vijfde keer op rij krijgen ondernemers de kans om een idee twee maanden lang uit te testen in een pand dat door stad Genk gratis ter beschikking wordt gesteld.

Van pop-upcafé Brauw dat zich focus op bierbrouwen en - proeven tot Pimalou dat kinderspeelgoed- en spullen een nieuw leven geeft: elke pop-up winkel biedt de bezoeker een andere ervaring. Zo verhuist sociaal atelier Zwiep voor haar dertigste verjaardag van Waterschei naar Genk Centrum om een heleboel foto’s tentoon te stellen en te verkopen en om leuke workshops te geven, proef je bij Emms van versgebakken wafels en andere zoetigheden en vind je bij Minato handgemaakte hebbedingetjes en originele kamerplanten. Reinvented focust op het ontwerpen van nieuwe kledij uit stoffenoverschotten en tweedehandskledij, bij Het Spelhuis vindt de koper gezelschapsspelen en100procentvilt verkoopt spulletjes uit vilt.

Boost tijdens eindejaarsperiode

Schepen van Economie en Toerisme Toon Vandeurzen hoopt dat de pop-ups voor een flinke boost zullen zorgens tijdens de eindejaars- en soldenperiode. “We hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de Molenstraat”, vertelt Vandeurzen. “Zowel infrastructureel als communicatief. In tijden van e-commerce is het belangrijk dat stedelijke handelskernen zichzelf heruitvinden. In Genk doen we dat door enerzijds in te zetten op sfeer en beleving, anderzijds door het creëren van een bijzonder aanbod, zoals dat van de pop-ups.”

Straat van de Ambachten

De voorbije jaren werkte Stad Genk, in samenwerking met designer Roel Vandebeek, hard aan de uitbouw van de Molenstraat als ‘Straat van de Ambachten’. Het traject met Roel Vandebeek is nu zo goed als gefinaliseerd. Origineel houten straatmeubilair, aankleding van de handelszaken met het nieuwe logo en een muurbekleding in het midden van de straat - die bijna opgeleverd is - zijn uitingen van die nieuwe identiteit. Schepen Vandeurzen: “We blikken nu alvast tevreden terug op de samenwerking met It’s a Roel voor de Molenstraat. We zetten de weg verder om Genk als unieke shoppingstad in de markt te zetten. Dat doen we enerzijds campagnematig, door middel van de campagne ‘Shoppen? Doe es Genk’ en anderzijds evenementieel met shoppingevents als ‘Proef van Genk’, maar ook infrastructureel zoals nu in de Molenstraat.”