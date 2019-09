Moeder Mijnlamp organiseert Grootste Genker Openluchtcantus ooit Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

10u15 0 Genk Bijna tien jaar na de heroprichting van de Leuvense studentenclub Moeder Mijnlamp organiseerde de de huidige generatie gegadigden afgelopen weekend een openluchtcantus op het Genkse Evenementenplein. “Een cantus van deze omvang is een unicum in Genk”, zegt vice-senior Tibo Ghoos. “Door de week zitten wij dan wel in Leuven, maar ook in Genk wilden we het academiejaar groots en gepast inzetten.”

Genk is dan ook de thuishaven van de Limburgse club die studenten uit de mijnstreek verzamelt, maar dus voornamelijk uit Genk. Het was de eerste keer dat de Mijnlamp een openluchtcantus organiseerde, maar ook meteen een schot in de roos. “Aanvankelijk was het de bedoeling om het bij een eenmalige editie te houden. Maar gezien het grote succes voel ik de verzoekjes tot een bisnummer al opkomen”, lacht Tibo die de organisatie grotendeels op zich nam. Zoals het een echte cantus betaamt liet de club speciaal voor deze gelegenheid boekjes met liedjesteksten drukken ter vervanging van de gebruikelijke studentencodex. “Zowat al de typische Leuvense studentenliederen passeerden de revue. Net zoals Engelse klassiekers en het Limburgse volkslied. Of de regendruppels de pret niet hebben bedorven? Wel, integendeel. We hadden twee middeltjes om ons tegen de buien te beschermen: zeilen om onder te schuilen en uiteraard voldoende bier.”

Club in glorie hersteld

Iedereen die meerderjarig is was welkom. Ook niet- en oud-studenten. “En er waren ook veel ex-Mijnlampers“’, vertelt Tibo. “Hoewel onze club in 1948 in Genk door Gerard Bijnens en daarna in 1952 door Paul Driessen werd opgericht doofde het Limburgse vertier in 2003 even uit. In 2010 werd de club weer zijn glorie hersteld door Philippe Geurts en zijn rechterhandenBram Kerkhofs en Jens Raymaekers.”

Moeder Mijnlamp typeert zich nog altijd door de paars-wit-rode driekleur en het voornamelijk paarse hoofddeksel. Op het klassieke wapenschild staat aan de linkerkant een mijnlamp afgebeeld terwijl de rechterkant is opgevuld met de clubkleuren. De club werd in 1955 officieel erkend door het SeniorenKonvent en oud-leden zijn vooral nostalgisch over de jaren 80 en 90: de hoogdagen van de club. De huidige voorzitter is Joris Donné.

Galabal

Traditiegetrouw organiseren de Limburgers naast Leuvense TD’s ook een galabal in Genk, het ‘Gencker Gala’. “Omdat we bijna tien jaar bestaan zal de editie in het voorjaar van 2020 als vanzelfsprekend éxtra speciaal worden", besluit Tibo.