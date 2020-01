Modeschool zoekt vrijwilligers die 3.000 kussenslopen omvormen tot buidels voor Australische dieren Emelie Wojcik

13 januari 2020

18u42 25 Genk Al heel wat Belgen spanden zich de afgelopen weken in om slachtoffers van de Australische bosbranden te helpen. De vele acties inspireerden ook Danielle Janssens en Mireille Doise van de Limburgse modeschool Cursa. Beide dames moedigen hun cursisten aan om stoffen buidels voor Australische dieren in nood te naaien. Ondertussen kan de actie op zoveel bijval rekenen, dat de school op zaterdag 18 januari 2020 haar deuren opent voor externe vrijwilligers.

Danielle Janssens uit Hasselt kan nog altijd niet geloven hoe snel haar initiatief zich verspreidt. “De actie is eigenlijk geïnspireerd op die van een naaister uit Geel waarmee ik regelmatig contact heb", begint Danielle haar verhaal. “Ik zag dat zij buidels naaide voor de koala's en kangoeroes die in Australië slachtoffer worden van de bosbranden. Als dierenliefhebber besloot ik het concept meteen voor te leggen bij Cursa, de modeschool waar ik lesgeef. Mijn bedoeling was om samen met de cursisten de buidels te naaien, maar ondertussen hebben we al zoveel enthousiaste reacties ontvangen, dat de personeelsverantwoordelijke en ik besloten om zaterdag een naaidag te organiseren.”

De lerares Mode omschrijft zichzelf als een ‘dierenvriend in hart en nieren’. “Toen ik de beelden van de bosbranden in Australië zag, heb ik toch wel wat tranen gelaten”, zegt Danielle. “Het leed van dieren raakt me harder dan ander nieuws. Het besef dat zoveel koala’s en kangoeroes hun habitat kwijt zijn, vind ik verschrikkelijk.” In haar omgeving staat Danielle dan ook bekend als een grote dierenvriend. “Ik heb de actie van Cursa met een bang hartje verspreid in de Whatsapp-groep van mijn buurt. Ik dacht dat iedereen zoiets zouden hebben van ‘daar is ze weer met haar beesten’. Maar uiteindelijk reageren al mijn buren heel behulpzaam en ontvang ik al een heel weekend stoffen op mijn adres.”

Center Parks

De actie van Cursa heeft de aandacht getrokken van enkele wilde weldoeners. “Het is nog maar van vorige week vrijdag geleden dat we onze volgers via Facebook opriepen om stoffen af te leveren in al onze vestigingen, en toch ontvingen we op korte tijd al erg veel donaties", zegt Mireille Doise, personeelsverantwoordelijke van Cursa. “Zo heeft bijvoorbeeld Center Parcs maar liefst 3.000 kussenslopen bijgedragen. Aangezien we daarmee over een grote hoeveelheid stof beschikken en de donaties blijven binnenkomen, leek het ons een goed idee om ook een oproep te plaatsen voor meer helpende handen.”

Wie graag zijn steentje bijdraagt aan het project van Cursa is zaterdag welkom vanaf 10:30 uur in de Genkse vestiging op de Halmstraat 12 3600 Genk. Vrijwilligers mogen gebruikmaken van de aanwezige naaimachines maar worden aangespoord om, indien mogelijk, hun eigen materiaal mee te nemen. Het is ook mogelijk om stoffen en patronen af te halen en zelf thuis aan buidels te werken. Alle afgewerkte producten worden naar het verzamelcentrum in Geel gebracht en eind januari op het vliegtuig richting Australië gezet.