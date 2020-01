Modeschool maakt 553 buidels voor Australische dieren Emelie Wojcik

26 januari 2020

18u26 0 Genk De deuren van de Limburgse modeschool Cursa werden vorige week zaterdag geopend voor vrijwilligers die stoffen buidels wilden naaien voor Australische dieren. In totaal kwamen meer dan zestig mensen opdagen en droegen ook heel wat mensen thuis een steentje bij. Hun werk was goed voor een 553 buidels waarmee evenveel dieren geholpen zullen worden.

Danielle Janssens, lesgeefster bij Cursa en een van de initiatiefneemsters, is nog steeds onder de indruk van de naaidag. “Niemand had ooit verwacht dat het initiatief zo succesvol zou worden en dat we zoveel hulp zouden krijgen. De dag kon dan ook niet beter verlopen zijn. We werkten met een soort bandsysteem waarbij iedereen steeds dezelfde taak moest uitvoeren. Wanneer iemand weg moest, stond er steeds een nieuwe helper klaar. De vrijwilligers waren allemaal zeer enthousiast.”

Hoewel de naaidag maar liefst 553 buidels opleverde, konden de helpende handen niet alle 3.000 kussenslopen van Center Parcs verwerken. “Dat was dan ook gigantisch veel stof en bovendien kregen we ook van andere mensen nog heel wat donaties”, zegt Danielle. “Al onze buidels zijn momenteel afgeleverd bij het verzamelpunt van het Belgian Team for Australia in Genk. Zij gaan ons werk binnenkort in Australië bezorgen en dan wordt beslist of er al dan niet een tweede naaidag komt. Desnoods bekijken we samen met enkele natuurcentra of we met de overige stoffen iets voor de dieren in eigen land kunnen betekenen.”

Miss Skippy

Het succes van de naaidag blijft niet onopgemerkt. “Bij het verzamelpunt stonden ze versteld van het werk dat we verricht hebben", vertelt Danielle trots. “De mevrouw aan wie ik de buidels heb gegeven, was ons zelfs zo dankbaar dat ik van haar een zelf gehaakte koala heb gekregen. Bovendien hoor ik van vrienden en kennissen in Australië dat het artikel van Het Laatste Nieuws over onze actie er een eigen leven is gaan leiden. Veel vrijwilligers zijn trouwens ook op die manier met ons in contact gekomen", vervolgt Danielle. “Het was een belevenis die me nog steeds kippenvel bezorgt. Bovendien is hierdoor de band met de collega’s in Genk hechter geworden. Ze noemen me tegenwoordig zelfs Miss Skippy!”