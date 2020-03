Modellen met downsyndroom op de catwalk tijdens ‘Genk Showt’: “Zenuwen gehad, maar eigenlijk is het maar lachen en wandelen, hé” Emelie Wojcik

07 maart 2020

18u29 66 Genk In Genk vond dit weekend de vierde editie van de grootse modeshow ‘Genk Showt’ plaats. Het evenement is een initiatief van het lokale centrummanagement en evenementenbureau Partyfun waarmee de lente- en zomercollectie van de lokale handelaars worden voorgesteld. Opvallend: dit jaar paradeerden niet enkel bv’s op de catwalk, maar ook vijf modellen met het syndroom van Down, onder wie ook de Hasseltse Cornelian Claessens (19).

Podiumervaring heeft Cornelian genoeg, al is het niet meteen het soort ervaring dat je in de eerste plaats van een model zou verwachten. “Eigenlijk ben ik een zwemmer”, begint Cornelian zijn verhaal “Bij de Special Olympics won ik al zes gouden medailles. Ik ben het dus gewend om op een podium te staan. Toch had ik wat zenuwen om voor het eerst op de catwalk te wandelen. Maar gelukkig heb ik drie keer mogen oefenen. Uiteindelijk moet je gewoon wandelen en lachen.”

C&A

Tijdens de modeshow toonde Cornelian, net zoals alle andere modellen, kleding van Genkse handelaars. “Zijn outfit stelde hij volledig zelf samen”, zegt Allard Claessens, vader van Cornelian en voorzitter van Downsyndroom Vlaanderen, trots. “Hij koos voor kledingstukken van C&A waarin hij zich goed voelt. Zo droeg hij tijdens de modeshow een gilet. Dat had hij ook aan op de trouw van zijn broer.”

Diversiteit

“Het initiatief om ook personen met het downsyndroom op de catwalk te laten paraderen, kwam tot stand in samenwerking met Downsyndroom Vlaanderen”, zegt Robby Vandereyt, zaakvoerder van Partyfun. “Niet enkel de kleding, accessoires en schoenen van een vijftigtal lokale handelaars maken de modeshow geslaagd, ook de diversiteit aan modellen vinden we belangrijk. Zo werken we met bv’s zoals Virginie Claes en Kelly Pfaff, mannelijke modellen, kinderen, plus-sizemodellen en sinds dit jaar dus ook met modellen met het syndroom van Down. Dat bleek een fantastisch idee, want ze straalden.”

Ook Allard Claessens deelt die mening. “De deelname aan de modeshow moet de aandacht vestigen op Wereld Downsyndroomdag, die valt op 21 maart. Personen met het downsyndroom maken nu eenmaal deel uit van de maatschappij. Het feit dat ze mee mochten doen aan de modeshow geeft hen meer zichtbaarheid. Bovendien toont het aan dat ze heel wat meer in hun mars hebben dan mensen soms denken. Ik vind het een prachtig initiatief en ik ben dan ook zeer blij dat vijf personen de kans kregen om dit mee te maken.” Cornelian vult aan: “Ik vond het wel leuk om te doen, ik zou nog wel eens model willen zijn!” Waarop Vandereyt opgelucht ademhaalt: “Gelukkig, want je doet het zo goed!”

Wie graag Cornelius en de andere modellen nog aan het werk wil zien, kan op zondag 8 maart nog om 14 en 16 uur gratis terecht op de Grote Markt in Genk.