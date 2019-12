Modegoeroe Anne geeft garderobe van haar overleden vader een tweede leven in Genkse pop-up Lien Vande Kerkhof

05 december 2019

10u42 0 Genk Anne Nagels uit Geetbets verwerkte de dood van haar papa op een wel erg creatieve manier. Bezield door textiel en stellig overtuigd van duurzame alternatieven voor fast fashion nam ze de kleerkast van haar vader onder handen. Het geraffineerde resultaat verkoopt ze in haar pop-up atelier Re°Invented in de Molenstraat.

“Spullen zoals een oude horloge of goede fiets worden na de dood van een dierbare vaak overgenomen als mooie herinneringen”, steekt Anne van wal. “Maar wat je na het eerste rouwproces met iemands garderobe doet is een stuk delicater.” Al snel besloot de Brabantse designer de kledingstuks van haar vader met naald en draad te lijf te gaan. Als verzet tegen de werpmaatschappij én als eerbetoon.

Duurzame fashionbioloog

Nadat enkele jaren geleden het geduchte verdict kanker viel, verloor Anne’s vader de strijd tegen de sluimerde ziekte vorig jaar in mei. “In de periode dat papa overleed was ik druk bezig met afstuderen”, zegt Anne die avondschool mode ontwerpen volgde aan de Syntra in Hasselt. “Ik ben bioloog van opleiding en geef les aan op een middelbare school. In de zomer werd ik dus door een enorme leegte overvallen: ik had twee maanden vakantie, volgde ’s avonds geen les meer en ik miste mijn papa. Toen mijn mama vond dat het tijd was om zijn kleerkast op te ruimen nam ik ter experiment enkele stuks mee naar huis. Ik wilde al veel langer aan de slag gaan met oude kleding, waarom dan niet met de spullen van mijn vader?”

Zo gezegd zo gedaan. Van de hemden en polo’s tot een oude werkbroek: Anne wist met elk item wel raad. “De verfspatten zitten er nog op”, lacht Anne terwijl ze naar een uit ‘werkbroek’ vervaardigd rokje wijst. “Maar ik werk ook met textielresten van voorname ontwerpers en modehuizen. De trui die ik nu draag maakte ik van restjes peperdure stof die anders gewoon in de vuilbak zouden belanden. Een mentaliteit die ik grondig wil wijzigen door kleding een tweede leven te geven.”

Belgische productie

Maar duurzame mode ontstaat volgens Anne ook bij de bron. “Mensen merken wel eens op dat de spullen die ik verkoop een hoger prijskaartje hebben”, legt ze uit. “Maar men vergeet maar al te vaak dat tachtig procent van het ontwikkelen van een kledingstuk - of het nu in België, China of Nepal wordt geproduceerd, uit handwerk bestaat." Daarom staat Anne erop dat haar werkkrachten eerlijk worden verloond. “Ik kies bewust voor Belgische productie en doe beroep op vrouwen die werken in De Welvaartkapoen, een sociaal geëngageerde welzijns-vzw in Molenbeek. Mijn boodschap luidt dan ook dat textiel een sector is zoals een ander. Wat we om het lijf hebben gaat nu maar al te vaak ten koste van mensen die in het buitenland zwaar worden uitgebuit.”

Rest nog de vraag of ze de modekriebel van haar vader heeft geëerd. “Helemaal niet", grinnikt Anne. “Mijn mama zocht maar al te vaak naar versterking bij mijn broer en mij om papa ervan te overtuigen om iets anders aan te trekken. Wat niet wegneemt dat hij ontzettend trots zou zijn op mij omdat ik mijn droom durf na te jagen. Én hij zou er gegarandeerd van staan te kijken hoe fleurig zijn met vlekken besmeurde werktenue voortaan door het leven gaat,” (lacht).

Pop-up Re°invented by Anne°n is open in december en januari. Wie wil kan ook terecht in het open atelier om zijn of haar eigen kledingstuk te laten costomizen.

Klik hier voor meer informatie over Anne’s ontwerpen.