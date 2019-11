Minister van Toerisme Zuhal Demir wil ‘Ballekes in tomatensaus’ opnemen in Vlaamse Canon Dirk Selis

03 november 2019

14u56 1 Genk Op de persvoorstelling van Jong Keukengeweld in het Limburgse restaurant Mardaga lanceerde Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) haar opmerkelijk voorstel. De minister kwam er samen met Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen de cijfers van Jong Keukengeweld bekend maken. “Tablebooker en Horeca Vlaanderen noteerden maar liefst 24.000 boekingen van jongeren bij de Jong Keukengeweld-chefs. Dat zijn er 3000 meer dan vorig jaar”

Ook kersvers Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir was bijzonder tevreden met deze cijfers, aangekondigd op een menukaart, op haar eerste culinaire persconferentie. Demir wil het Vlaamse culinair erfgoed verder op de kaart zetten. “Daarom zal ik de komende jaren via Toerisme Vlaanderen zelf een Vlaams Culinair Centrum oprichten. Daar willen we de wereld laten kennis maken met al het lekkers dat Vlaanderen te bieden heeft. Het moet een referentieplek worden voor wie gepassioneerd met de Vlaamse keuken bezig is en deze passie wil delen met de bezoeker”. Ook aan enkele gerechten heeft de minister gedacht. “Een typisch Vlaams gerecht is een ankerpunt van de Vlaamse cultuur en hoort zeker thuis in de Vlaamse canon. Mijn keuze ‘ballekes in tomatensaus’”, zegt Demir.

Liefde door de maag

Dat de liefde van de jonge Vlaming door de maag gaat, is nog maar eens bewezen: 24 000 jongeren hebben in oktober 2019 culinaire sterren gezien én vooral geproefd bij 1 van de 64 Jong Keukengeweld-chefs van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Voor de Limburg chefs betekende dat 15 procent of 3600 meer boekingen. “Dat zijn er ongeveer 3 000 meer dan tijdens de jongerenactie in oktober 2018. De jongerenactie is een onderdeel van de imagocampagne Jong Keukengeweld van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar betalen 49 euro voor een driegangenmenu, inclusief water en aangepaste wijnen of bieren. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro. Door deze jongeren op een laagdrempelige manier in contact te brengen met Vlaamse topgastronomie maken we van onze jeugdige tafelgangers de ideale ambassadeurs voor culinair Vlaanderen”, zegt Demir. Voor de volgende jongerenactie is het wachten tot maart 2020. Jongeren kunnen dan opnieuw boeken bij dezelfde selectie van jonge topchefs.

Reis plannen

“Onze jonge chefs zetten Vlaanderen een heel jaar lang in binnen- en buitenland op de kaart als gastronomische topbestemming. En dat is erg belangrijk want eten en drinken is meer dan ooit een volwaardige vrijetijdsbesteding. Voor 40% van alle toeristen is eetcultuur 1 van de top 3 redenen om een reis te plannen. Meer nog: 6% kiest louter op basis van de goede keuken zijn of haar toeristische bestemming”, besluit gedeputeerde van Toerisme Limburg Igor Philtjens (Open Vld).