Minister Lydia Peeters zet in op basisbereikbaarheid en maakt 100 miljoen euro vrij voor nieuw mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ Emily Nees

23 juli 2020

12u52 0 Genk Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft vandaag ‘Hoppin’ voorgesteld, een nieuw Vlaams mobiliteitsmerk. Doel: het combineren van vervoersopties gemakkelijker maken en de basisbereikbaarheid verhogen. De minister trekt ruim 100 miljoen euro uit om 1.000 lokale mobipunten uit te rollen over heel Vlaanderen.

Aan het station van Genk maakte Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, vanochtend de naam bekend van een nieuw mobiliteitsmerk. Met ‘Hoppin’ steekt Vlaanderen alle beschikbare mobiliteitsoplossingen onder één en dezelfde noemer. Bedoeling is om het openbaar vervoer beter af te stemmen op de gebruiker door verschillende vervoersopties beschikbaar te stellen. Denk daarbij aan deelsystemen voor wagens of (e-)fietsen.

“Om burgers in deze complexiteit de weg te wijzen, willen we één geheel maken. Geen een aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken die één verhaal vormen dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold”, legt Peeters uit.

Zo moeten een website en een app de reizigers helpen om de beste route van punt A naar B te vinden, rekening houdend met het openbaar vervoer, taxidiensten, deelauto’s, deelfiets en (e-)steps, parkeermogelijkheid en laadinfrastructuur. Pendelaars zullen er onder meer informatie vinden over uurroosters, vlotte verbindingen en tarieven.

Mobipunten

Daarnaast zullen er vanaf dit najaar zogenaamde mobipunten in het straatbeeld verschijnen. Dat zijn locaties waar meerdere vervoersoplossingen zoals openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, taxi’s, (deel)fietsen en (e-)steps samenkomen. “Voor deze legislatuur voorzien we 105.400.000 euro voor de uitrol van zo’n 1.000 mobipunten verspreid over heel Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de realisatie langs gewestwegen. Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van ‘Hoppin’-locaties langs de wegen in hun beheer.”

Wim Dries (CD&V), voorzitter van de VVSG en burgemeester van Genk, liet alvast verstaan dat het eerste mobipunt van Genk zich aan C-mine zal bevinden. Volgens hem zullen de steden en gemeenten via de 15 Vlaamse vervoerregio’s dan ook een essentiële rol spelen in ‘Hoppin’.

“Met deze samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen leggen we vandaag de hand aan een toekomstgericht en lokaal verankerd mobiliteitslandschap. De vervoerregio’s krijgen de vrijheid om vervoerplannen uit te werken en ook werk te maken van mobipunten. Met de lancering van het merk ‘Hoppin’ geven we de pendelaar een uniforme en herkenbare sleutel in handen om zich te verplaatsen in dit nieuwe toekomstvolle mobiliteitslandschap”, besluit hij.

Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin.