Minister Diependaele kent 567.903 euro toe voor laatste rechte lijn in totaalrestauratie steenkoolmijn Waterschei Emily Nees

19 augustus 2020

09u55 0 Genk Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, trekt 567.903,96 euro uit voor de restauratie van de steenkoolmijn in Waterschei. Zo kan de laatste fase van de werken van start gaan.

Genk sloot met de Vlaamse Regering een meerjarenovereenkomst af voor de restauratie van de gebouwen van de mijnsite in Waterschei. Daardoor kon de stad van 2014 tot 2020 jaarlijks een beroep doen op vastgelegde restauratiesubsidies. De totale kostprijs voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de mijngebouwen werd begroot op ongeveer 23 miljoen euro, waarvoor een erfgoedpremie van 8 miljoen euro gegeven werd.

Schachtbok

“Vanaf 2014 werden het hoofdgebouw, het ophaalgebouw, het ventilatiegebouw, de passerelle, het schachtgebouw en de machines gerestaureerd”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Het schilderen van de schachtbok is de zevende en laatste fase in de meerjarenovereenkomst.”

“Het is het orgelpunt na zeven jaar restaureren. Het mijnerfgoed in Limburg zorgt ervoor dat de geschiedenis van grondstoffen, technologie, hard labeur en migratie aanschouwelijk verteld wordt. Het is een stukje van onze identiteit”, besluit de minister.