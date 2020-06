Minister Demir maakt half miljoen vrij om Limburgse afvalberg verder te verkleinen Dirk Selis

09 juni 2020

14u32 0 Genk Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet verder in op het kleiner maken van de afvalberg in Limburg. Concreet maakt de minister 523.000 euro vrij, verdeeld over drie projecten van afvalintercommunale Limburg.net. Dankzij de subsidies kan het Diftarsysteem in Limburg verder uitgebouwd worden. “De investeringen geven lokale besturen en haar inwoners een extra stimulans om beter te sorteren”, aldus minister Demir.

Vlaanderen is momenteel al Europees koploper inzake circulaire economie. Om het hergebruik van goederen verder aan te moedigen rekent minister Demir op de actieve inzet van de lokale besturen in Limburg. Zo ook om het Diftarsysteem verder uit te rollen. Bij een diftarsysteem, of gedifferentieerde tarieven voor restafval en gft (keuken- en tuinafval), betalen mensen op basis van het gewicht van hun restafval en gft. “Wie minder afval produceert, moet ook minder betalen. Op die manier stimuleren we Limburgers om afval te vermijden en, als het er dan toch is, het zo goed mogelijk te sorteren om de kosten te drukken”, verduidelijkt minister Demir.

Drie projecten in Genk en Leopoldsburg

In totaal maakte minister Demir dit jaar al 522.680 euro vrij voor drie projecten van afvalverwerkingsbedrijf Limburg.net. om verder werk te maken van beter hergebruik en betere sortering van afval. In het recyclagepark van Genk komt een weegbrug om het niet-recycleerbaar afval van de Genkenaren te wegen. En ook in het recyclagepark van Leopoldsburg zullen de inwoners binnenkort op de weegbrug moeten. Ook daar wordt geïnvesteerd in een diftarsysteem. “Alle drie de projecten hebben als doel om de inwoners van Genk en Leopoldsburg bewuster te maken van hun afvalproductie en hen aan te moedigen om zoveel mogelijk recycleerbaar afval weg te houden uit de restafvalzak”, besluit minister Demir.

