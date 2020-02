Minister Demir geeft startschot Dikketruiendag bij dienstenbedrijf in Genk Dirk Selis

10 februari 2020

14u59 0 Genk Maandagvoormiddag gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het startschot voor de 16de editie van Dikketruiendag bij het bedrijf ITZU in Genk. Het thema van Dikketruiendag 2020 legt de link tussen klimaat en biodiversiteit. Demir plantte daarom samen met enkele leerlingen van De Richter uit Genk een boom voor het bedrijf.

Naar jaarlijkse traditie brengt het Departement Omgeving met de organisatie van Dikketruiendag het klimaatprobleem onder de aandacht van scholen, bedrijven, organisaties en overheden. “Met het thema ‘Meer biodiversiteit helpt het klimaat’ leggen we dit jaar de link tussen biodiversiteit en klimaat”, steekt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir van wal. “De oorzaak van het klimaatprobleem is de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De voornaamste bronnen van broeikasgasuitstoot zijn verkeer, industrie, gebouwen en landbouw. Die basiskennis over de klimaatverandering is toch niet zo groot als algemeen gedacht. Uit onderzoek van het Departement Omgeving blijkt dat het merendeel van de Vlamingen zich een beeld kan vormen van de gevolgen van de klimaatopwarming.”

Sensibiliseren

We worden de laatste jaren wereldwijd dan ook geconfronteerd met extreme hitte, droogte, bosbranden, stormen en overstromingen. “Maar de oorzaak van de klimaatopwarming leggen Vlamingen wel eerder extern. Slechts 24 procent wijst bijvoorbeeld het verwarmen van woningen aan als oorzaak van de klimaatopwarming. Het blijft dus noodzakelijk om te sensibiliseren. “Klaslokalen en de bedrijfsvloer zijn uitgelezen plaatsen om Vlamingen bewust te maken van de uitdagingen waarvoor we staan. Net daar dient Dikketruiendag voor. Woningen goed isoleren, meer natuur, bos en biodiversiteit: stuk voor stuk zijn het voor Vlaanderen prioriteiten. Met de 16de Dikketruiendag grijpen we de kans om ook op scholen nieuwe generaties over die onderwerpen te bereiken”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Dikketruiendag: bekend tot in het buitenland

Ondertussen bestaat Dikketruiendag 16 jaar en is het een sterk merk waarmee heel veel mensen vertrouwd zijn. Laagdrempeligheid en het groepsgevoel bij de acties bepalen mee de populariteit. En ook in het buitenland kreeg Dikketruiendag navolging. Zo kwam er al snel een Warmetruiendag in Nederland. In Canada werd het idee in 2010 opgepikt door het Wereldnatuurfonds (WWF) met jaarlijks meer dan 1 miljoen deelnemers voor The National Sweater Day. In Duitsland werd in Bonn op 7 februari 2020 de eerste Dicker-Pulli-Tag georganiseerd. In Vlaanderen gaat het ondertussen om veel meer dan dikke truien en is er elk jaar een nieuw thema.

Acties niet beperkt tot één dag

“Iedereen kan een bijdrage leveren om zijn omgeving biodiverser te maken. Enkele honderden scholen en organisaties hebben hun acties geregistreerd op www.dikketruiendag.be. Elk jaar zijn er ook talloze spontane deelnames aan Dikketruiendag. Bedoeling is dat de acties zich niet beperken tot één dag, maar ingebed worden in de werking van scholen, bedrijven, overheden en organisaties”, besluit Demir.