Minimumstraf gevraagd voor dertiger die collega de dood injaagt tijdens rit naar werk KAR

23 september 2019

17u38 0 Genk Met gedoofde lichten knalde Ahmet K. uit Genk op 28 februari vorig jaar bij het krieken van de dag met zijn bestelwagen tegen de achterkant van een vrachtwagen op de E314 in Bekkevoort. Werkmakker Ozkan, die op de passagierszetels zat, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Genkenaar riskeert 3 maanden rijverbod en een geldboete.

Het was een koude winterochtend toen Ahmet K. (30) thuis in Genk omstreeks 4 uur vertrok om zijn collega Ozkan in Houthalen-Helchteren te gaan ophalen. De collega’s werkten voor het bedrijf EBR. Vanuit het Limburgse reden ze richting het Hageland toen het rond 4.50 uur fout liep in Bekkevoort waar de straatverlichting gedoofd was. Om een nog onbekende reden merkte K. de truck met oplegger niet op. De impact zat rechts vooraan. Passagier Ozkan raakte aanvankelijk ‘slechts’ zwaargewond, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. K. kwam met de schrik vrij en werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij hielp zijn collega eerst nog uit het wrak. De Genkenaar diste verschillende verklaringen op als oorzaak van het ongeluk. ‘Een bevroren wegdek’, ‘te kort genaderd’, ‘afgeleid door zijn collega’, ‘de vrachtwagen die over de pechstrook zwalpte’. “Staat allemaal haaks op het dossier. Volgens de tachograaf reed de vrachtwagen voor het ongeval zes minuten aan 90 kilometer per uur. Ongeloofwaardig dat die een manoeuvre zou uitgevoerd hebben. Beklaagde daarentegen zou 140 kilometer per uur hebben gereden. Daarenboven zonder aangestoken dimlichten”, omschreef de procureur de feiten. Een verkeersdeskundige oordeelde dat een beperkte zichtbaarheid, het niet aansteken van de verlichting en verwardheid bij K. aan de basis van het ongeval lagen.

Geen excuses

“Wat is er daar gebeurd? Hij weet het niet meer”, sprak de advocaat van K. “Er is daar minstens sprake van onoplettendheid, maar we zoeken geen excuses. Hij moet zijn ogen te allen tijde op de baan houden. Daar moeten we de oorzaak van het ongeval zoeken. Hij reed misschien te snel, maar volgens de deskundige is er geen causaal verband. En de verlichting? Hoe komt het dat op heel dat traject niemand heeft geflikkerd met zijn lichten om duidelijk te maken dat zijn lichten niet werkte? Het is niet bewezen dat de lichten niet ontstoken waren”, opperde de verdediging. K. verliet ondertussen EBR en stampte met zijn broer een eigen zaak in elektroinstallaties uit de grond. Hij riskeert drie maanden celstraf met uitstel, drie maanden rijverbod, 1.600 euro boete en het hernemen van de vier examens voor het rijbewijs. De verdediging vroeg om het rijverbod deels met uitstel uit te spreken.