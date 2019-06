Minderjarige onruststokers kunnen voortaan in deze cel bezinnen Marco Mariotti

26 juni 2019

14u08 0 Genk Minderjarigen die tijdelijk in een Genkse politiecel belanden, kunnen dat voortaan in een ‘aangename’ omgeving doen. Een streetart-artiest van Treepack bracht panoramische muurschilderingen aan in de ‘jongerencel’. “We hopen zo een rustgevende ruimte te creëren voor de jongeren", zegt Marleen Smeyers van de politiezone CARMA.

Volgens de wet mag een minderjarige niet zomaar in een ‘cel’ opgesloten worden. De politie spreekt daarom over een toezichtlokaal of -kamer. Die moet groter zijn dan een gewone cel en over iets meer meubilair beschikken. De kamer mag ook niet bij de cellen voor volwassenen liggen. Toch blijft het ‘celgevoel’ aanwezig omdat de kamer tegelijk ook moet voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften.

Politie CARMA besloot daarom de ruimte onder handen te laten nemen. Een kunstenaar werd in de kamer losgelaten, met een indrukwekkend effect. “Het werd een landschap in natuurlijke tinten, met verwijzingen naar Genk", zegt woordvoerster Marleen Smeyers.

“De ruimte lijkt nu wat groter, is kleurrijker en spreekt tot de verbeelding. We hopen zo een plaats te creëren waar de minderjarige tot rust kan komen na de feiten en tijdens de stresserende ervaring van de vrijheidsbeneming. Positief voor de jongere in kwestie, het onderzoek en onze medewerkers.” Een minderjarige belandt niet snel in de ‘cel’, enkel als die van iets ernstig wordt verdacht of zich agressief gedraagt.

Doel

Politie CARMA ging in zee met het creatieve talent van Treepack, een internationaal kunstenaarscollectief met Genkse roots, gespecialiseerd in muurschilderingen en streetart-projecten. “Een politiecel onder handen nemen is inderdaad een primeur voor ons”, zegt zaakvoerder Junes Bazouz. “Dit is tegelijk het eerste project waarvan we hopen dat het zo weinig mogelijk gezien moet worden, maar we zijn er natuurlijk wel trots op en hopen dat het zijn doel bereikt.” Limburger Jonas Tuch maakte het kunstwerk en werkte er drie dagen aan.

Respect

Burgemeester Wim Dries, voorzitter van de politiezone CARMA, vindt het een goed initiatief: “Ook dit is klantvriendelijkheid, al kan dat misschien vreemd in de oren klinken als het over celgasten of gearresteerde personen gaat. Onze politie tracht iedereen met het nodige respect te behandelen. Dat er extra aandacht geschonken wordt aan het welzijn van minderjarigen is positief. Het past ook in het Genkse beleid rond streetart, net zoals de muurschildering op de buitenzijde van het commissariaat.”