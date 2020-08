Miljoenste bezoeker voor ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk Birger Vandael

07 augustus 2020

14u04 0 Genk Ruim vier jaar na de opening zit het fietshefboomproject ‘Fietsen door het Water’ uit Bokrijk aan haar miljoenste bezoeker. De nietsvermoedende geluksvogels van de dag waren Maurice en Maya De Jong uit Venray (Nederland), die samen met hun zoon Alexi een fietstochtje bij ons kwamen maken. “Deze fietsbeleving is sinds april 2016 uitgegroeid tot een wereldwijd succes", vertelt een tevreden voorzitter van Toerisme Limburg Igor Philtjens.

De fietsers aan ‘Fietsen door het Water’ worden geteld door middel van een vaste glasvezelteller op de strook van 200 meter door het water. Deze seint elke dag het getelde aantal fietsers door naar een online dashboard. Door de sterke opmars van fietsers in het coronatijdperk werd duidelijk dat de miljoenste bezoeker dit jaar al door het water zou fietsen. De wandelaars aan ‘Fietsen door het Water’ worden niet continu geteld. Er wordt wel van uitgegaan dat er nóg meer wandelaars dan fietsers passeren, aangezien het pad specifiek deel uitmaakt van een drukke wandelroute.

Gezien op tv

Op deze snikhete vrijdag werd het aantal bereikt. “We hadden op tv in Nederland een reportage gezien over ‘Fietsen door het Water’, en zijn er speciaal voor naar Bokrijk gekomen. We vinden het heel bijzonder en blijven de hele dag in deze regio fietsen”, vertelt het koppel uit Nederland. Ze werden letterlijk in de bloemetjes gezet en kregen een Altijd Limburgcheque, die ze kunnen inruilen voor een verblijf of restaurantbezoek in onze provincie.

Philtjens noemt ‘Fietsen door het Water' een bewijs voor het belang van dergelijke hefboomprojecten. “We hebben ze nodig om Limburg toeristisch te onderscheiden. We leggen extra lagen op het gekende fietsroutenetwerk, zodat de interactie tussen fietser en landschap wordt verhoogd.

Topdag op 21 juli dit jaar

De absolute topdag in de geschiedenis van de fietsbeleving in Bokrijk was 21 juli 2020, met bijna 5.000 fietsers. Net iets meer dan op 15 augustus 2016, toen de nieuwsgierigheid van het publiek naar deze gloednieuwe beleving erg hoog was. Ook de koninklijke familie vond deze zomer al de weg naar Bokrijk. Om het succes, zeker in deze coronatijden in goede banen te leiden, wordt er nu tijdelijk in één richting gefietst.

Economische impact

De één miljoen fietsers geven niet alleen een boost ter plaatse, want het succes deint ook verder uit. Sinds de opening is het aantal fietsers in een straal van 20 kilometer rond ‘Fietsen door het Water’ gestegen met gemiddeld 21 procent. Igor Philtjens: “Al die fietstoeristen stoppen natuurlijk ook om onderweg iets te eten of te drinken, en laten zo euro’s achter bij onze ondernemers. Dit zorgt voor heel wat jobs en omzet. Gemiddeld besteedt een fietser 29,21 euro per fietstocht. Voor 2019 – toen er aan ‘Fietsen door het Water’ 224.883 fietsers passeerden – betekent dat een economische impact in die regio van ongeveer 6,5 miljoen euro.”

Internationaal lof

Dat de miljoenste bezoekers niet uit België afkomstig zijn, is geen verrassing. Het gerenommeerde Amerikaanse TIME Magazine noemde het fietsproject in de zomer van 2018 ‘one of the 100 greatest places to visit in the world’. Dat zorgde voor een sneeuwbaleffect van media-aandacht uit het buitenland. “Dagelijks krijgen we bij Toerisme Limburg persaanvragen binnen van over heel de wereld. We wonnen ook al diverse prestigieuze prijzen in het buitenland”, voegt Philtjens toe. Hij verwijst daarmee naar de World Landscape Architecture Awards uit Australië en de International Design Awards in Los Angeles.

Verdere uitbouw

Inmiddels wordt er gewerkt aan de verdere uitbouw van Limburg als fietsregio. Zo opende Toerisme Limburg in juni 2019 ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland, met intussen 363.743 fietsers op de teller. ‘Fietsen door de Heide’ in het Nationaal Park Hoge Kempen staat momenteel nog in de steigers, en wordt naar verwachting geopend begin 2021. Ook op twee oude spoortracés komen er nieuwe belevingsroutes. Het 60 kilometer lange Kolenspoor verbindt de zeven vroegere mijnzetels van Beringen tot Maasmechelen. Het Fruitspoor wordt een fietslus doorheen de Haspengouwse fruitstreek. “We gaan dus niet voor méér, maar voor de beste kilometers. Zo tonen we dat Limburg blijft innoveren als fietsparadijs en zetten we onze provincie nog sterker op de kaart!”, besluit Igor Philtjens.