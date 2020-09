Milan Fretin bereidt zich op voor op de kampioenschappen: “Ik weet dat kampioenentrui me staat” Koen Wellens

29 september 2020

09u48 3 Genk Na een rustpauze van zes weken reed Milan Fretin (EFC-L&R-Vulsteke) afgelopen weekend twee wedstrijden. De Genkenaar werd op zaterdag dertiende in Varsenare, een dag later pakte hij de zesde plaats in Zolder. “De wedstrijd op het circuit van Zolder was onderdeel van een duurtraining. Ik reed met de fiets naar de koers en na afloop weer naar huis”, vertelt Fretin die zich voorbereidt op het EK op de piste en het BK op de weg. Voor deze laatste titelstrijd moet hij wel nog geselecteerd worden.

Milan Fretin ruilt in 2021 het groen-zwart van EFC-L&R-Vulsteke voor het rood-wit van Lotto-Soudal. Het lijkt een logische stap voor de Genkenaar die weg en piste combineert en daarmee in de voetsporen stapt van zijn stadsgenoot Gerben Thijssen. Het is dan ook vreemd dat hij vorig seizoen al niet de overstap naar de troepen van Kurt Van de Wouwer maakte. “Er waren contacten, maar ik wilde niet verloren lopen in de grote kern van Lotto-Soudal. Ik kon ook naar SEG Racing Academy, net als volgend jaar trouwens. De Nederlandse ploeg zocht de voorbije maanden een paar keer contact. Ik voel me echter goed bij de keuze van Lotto-Soudal, de combinatie weg en piste is er perfect mogelijk”, zegt de Genkenaar.

EK in Italië

Het vreemde wielerseizoen zorgt ook voor vreemde combinaties. In een normale situatie zou Fretin zich nu aan het voorbereiden zijn op de piste en de kampioenschappen die er gereden worden. Dat is nu ook het geval, maar met het BK op de weg dat pas op 17 oktober wordt gereden, gaat de wegfiets voorlopig nog niet op stal. “Een dubbele en geen gemakkelijke opdracht”, klinkt het bij Fretin. “Het EK op de piste werd al een uitgesteld en even leek het zelfs op dat er helemaal geen Europese titels zouden uitgereikt worden.” Het EK verhuist naar het Italiaanse Forli, vlakbij Imola waar afgelopen weekend het WK op de weg plaatsvond. “Het EK komt er al heel snel aan. Ik weet trouwens nog altijd niet welke discipline ik er rijd.”

BK in Lokeren

Na het EK verlegt Fretin zijn focus weer op de weg. Op 17 oktober, goed twee maanden na de oorspronkelijke datum, staat in Lokeren het BK op de weg voor beloften op het programma. “Eerlijk, ik kijk met meer goesting uit naar de Belgische titelstrijd dan de Europese”, besluit Fretin die in 2016 bij de nieuwelingen de nationale titel pakte. Op de piste mocht hij al vaker een driekleur aantrekken. Voorlopig staat hij nog niet op de deelnemerslijst. “Het is wachten tot er iemand afhaakt”, laat provinciaal coach Kevin Hulsmans weten.