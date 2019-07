Mijnsite en zoo van Zwarberg krijgt

tweede leven met park LaBiomista “Meer dan een kunstproject, een voorbeeld van diversiteit” LXB

05 juli 2019

12u00 0 Genk Na de herbestemming van de mijn van Winterslag (C Mine) en de André Dumontmijn in Waterschei (Thor Park) krijgt nu ook de derde mijnsite, die van Zwartberg, een nieuwe invulling: LaBiomista! Na de sluiting van de mijn van Zwartberg kwam de zoo in de plaats. Maar die ging, nu 22 jaar terug, ook dicht. Tot kunstenaar Koen Vanmechelen - wereldwijd bekend met z’n zoektocht naar de oerkip en z’n kruisingen met kippen van over héél de wereld - naar burgemeester van Genk Wim Dries stapte met een neiuw concept: LaBiomista. “Op de restanten van het verleden bouwen we aan een nieuwe toekomst”, laat Wim Dries weten.

Inkom

De nieuwe attractiepool kost 16 miljoen euro: 8 miljoen van de stad, en de kunstenaar een even groot bedrag! De eerste seizoenen - het park is enkel in de lente en zomer toegankelijk -worden 30.000 bezoekers verwacht. Dit jaar is het park gratis toegankelijk voor alle Genkenaren. Mensen van buiten Genk betalen vanaf zaterdag als het park opent voor het grote publiek 8 euro. Vanaf volgend jaar kost een kaartje voor Genkenaren 5 euro. Er is een speciale geste naar jongeren onder de 18 jaar uit en buiten Genk: ze mogen gratis binnen!

Diversiteit

De naam van het park staat letterlijk voor een mix van leven. Het beslaat 24 hectare: een helft is wilde natuur, op de andere helft komt LaBiomista tot leven. Het park wordt veelal gezien als een “evoluerend kunstproject”. Volgens Vanmechelen gaat het om de geboorte van iets nieuws. ‘Een “zwangere site die véél meer is dan een kunstproject”, werpt hij op. “Ik geef hier op een experimentele manier m’n visie op natuur, kunst en mens weer. Het park staat voor diversiteit, en juist hierdoor kan LaBiomista enkel in een stad als Genk. De diversiteit zit in het dna van de stad.” Hoe vertaalt zich dat in het 12 hectare grote park. The Ark, een opvallend onthaalgebouw, en The Battery met de studio van Vanmechelen, zijn een ontwerp van de gerenommeerde Italiaanse architect Mario Botta.

Het park

The Battery staat op pijlers waardoor de bezoekers wandelen en in nissen kijken naar kunstwerken van Koen Vanmechelen. Blikvangers zijn de twee glazen kooien. In The Looking Glass leven zaad- en vruchtenetende vogels samen. Ze zijn benaderbaar, en bijna aaibaar. De andere kooi herbergt een koppel zeearenden. In het park zitten 60 dieren: kippen, lama’s, al paca’s, emoes, struisvogels en dromedarissen. “Het is geen dierentuin, het zijn dieren die terugkomen in het werk van Koen”, vertelt z’n proces-manager Goele. “Ze zitten niet opgesloten in kooien maar lopen in kleine parken in de natuur. In één van de verblijven werd al een Dromedaris geboren.” Door het park slingert een goed toegankelijk pad langs de hotspots van LaBiomista. Hieronder een greep: drie vijvers, een uitvergroot hoofd van een Cosmogolem, kunstwerken van de meester, verwijzingen naar de mijn en de zoo en een serre met 3D- geprinte champignons (later zullen eetbare paddenstoelen gekweekt worden). Ook de villa van de vroegere directeur van de mijn en de zoo is herbestemd: een kamer vertelt het verhaal van de zoo en de mijn, in een tweede is een bibliotheek gevestigd. Ook is de Open Universiteit van de Diversiteit is er gevestigd.”

De buurt

LaBiomista is onafscheidelijk verbonden met de wijk Zwartberg. “Geen horeca in het park, lokale handelaars verzorgen de catering”, stelt Wim Dries. “Verder is vanuit het park een doorsteek naar Nomadland, dé ontmoetingsplek bij uitstek met volkstuintjes, picknickplaatsen en een evenementenweide. Bovendien worden de inkomgelden om terug te investeren in het park. Ook gaat geld naar de buurt.” Meer info op www.labiomista.be.