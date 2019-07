Michelle (21) leert anderstalige nieuwkomertjes vrijwillig Nederlands: “Hopelijk maken ze dankzij mijn bezoekjes snel vrienden op school” Lien Vande Kerkhof

08u14 0 Genk Terwijl andere twintigers er drie maanden op uittrekken met een rugzak, wekelijks festivals afstruinen of de meest uiteenlopende klusjes klaren om al dat vertier volgend jaar wél te kunnen betalen gebruikt Michelle Solberg (21) haar zomervakantie om anderstalige kinderen Nederlands te leren. De Genkse studeert taalkunde aan de VUB en bekommert zich elke week over Koray (6) en zijn zusje Hira (2) uit Bulgarije. “In september gaat Koray naar het eerste leerjaar. Ik hoop dat hij dankzij mijn bezoekjes gemakkelijker vriendjes zal maken.”

Dat de meesten van haar vrienden voor betaald vakantiewerk kiezen begrijpt Michelle heel goed. “Ik heb zelf ook ooit rekken gevuld en in een boetiekje gewerkt. Maar de voldoening die ik haal uit het werk met deze kinderen is onbetaalbaar.” De studente bereidt haar wekelijkse activiteiten altijd heel goed voor met prentenboeken uit de bib en spelmateriaal. “Maar ik ben zéker geen juf,” benadrukt ze. “Vorige week werkte ik bijvoorbeeld rond het thema boerderij en bracht ik memorie-plaatjes mee. Voor we het eerste partijtje aanvatten kende Koray slechts drie dieren. Maar nog geen tien rondjes en een waaier aan enthousiasme later kon hij bijna alle dierennamen van het spel benoemen. Hira is nog erg klein, maar dat het Nederlands van Koray zo’n vaart maakt had ik echt niet durven te dromen.”

“Ik kon al babbelen voor ik kon lopen”

Terwijl Koray en Hira de taal snel oppikken blijkt communiceren met de ouders een stuk moeilijker. Gelukkig heeft Michelle naast een talenknobbel ook een creatieve hersenkronkel. “Als we een nieuwe afspraak willen maken nemen we de papieren kalender er gewoon bij.” Het kriebelt dan ook bij de jonge Genkse om in de toekomst Nederlands te leren aan volwassen. “Maar daarvoor heb je wat meer ervaring nodig.” Met kleine kinderen heeft ze daaraan als vaste speelpleinmonitor zeker geen gebrek. Het verdere recept van haar engagement? “Ik kon al babbelen voor ik kon lopen.” Michelle groeide op met haar neus in de boeken: het gros van haar kindertijd spendeerde ze in de bibliotheek langs een stapel Harry Potters. “Nederlands en Engels waren mijn favoriete vakken op de middelbare school.” En na het hoofdstuk ‘geschiedenis van het Nederlands’ wist Michelle het zeker: dít wilde ze studeren. Haar klasgenoten verklaarden haar voor gek en vonden zowel Hugo Claus als Van den vos Reynaerde oersaai. “Je snapt dat ik het daar ten stelligste mee oneens was,” lacht Michelle.

Zomerschoolcoach

Dat de geëngageerde studente later zelf taalleerkracht wilt worden, staat dan ook als een paal boven water. “Aan de universiteit volgde ik dit jaar het vak ‘Nederlands aan anderstaligen’. Toen ik een tijdje geleden zag dat Stad Genk vrijwilligers zocht om kinderen van anderstalige nieuwkomers tijdens de zomer spelenderwijs te helpen met taal vielen de puzzelstukken in elkaar.” Michelle schreef zich in als zomerschoolcoach en na een kort begeleidingstraject van de stad werd ze gekoppeld aan Koray en Hira. “Het is een project voor kinderen die maximum anderhalf jaar in België zijn en de Nederlandse taal nauwelijks beheersen. En zeg nu zelf, taal is de sleutel tot de maatschappij. Ik geef Koray en Hira met veel plezier een duwtje in de rug. Of ik hen na de zomer zal blijven zien? In oktober zit mijn taak er eigenlijk op. Al zit de kans er wel dik in dat wij goede vriendjes zullen blijven.”