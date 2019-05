Exclusief voor abonnees Meryame Kitir (sp.a): “Nu al een veto uitspreken tegen N-VA is belachelijk” Limburgse lijsttrekker Kamer wil liefst een regering vormen met progressieve partijen

Dirk Selis & Noël Slangen

23 mei 2019

06u00 0 Genk Zichtbaar opgejaagd holt Meryame Kitir een half uur te laat de VTM-studio, waar ons interview doorgaat, binnen. “Opgehouden door de Brusselse files”, sakkert ze. Ik overweeg even te vragen waarom ze niet met het openbaar vervoer naar Vilvoorde is afgezakt, maar bijt op het laatste moment op mijn tong. Eens het interview begint, hervindt de politica, sp.a-lijsttrekker voor de Kamer, snel haar sangfroid.

Hoe gaat het?

“Het gaat prima, dank u. Na de verrassende aankondiging van Peter Vanvelthoven ging het snel. Els en ik werden als lijsttrekker aangeduid en sindsdien komt inderdaad alle gewicht op onze schouders terecht. Maar we hebben een schitterende ploeg en een goede voorzitter, dus dat komt wel goed. Tja, wat Peter betreft, het is een, persoonlijke keuze van hem en die hebben we te respecteren.”

De Antwerpse voorzitter Beels vindt dat er te veel ‘salonsocialisten’ zijn. Ook Mark Elchardus klaagt erover dat de sp.a nauwelijks nog de taal van de gewone man spreekt?

“Wat is dat een ‘salonsocialist’? Trouwens, een socialist is niet tegen iemand die veel geld heeft. Een socialist is tegen iemand die veel geld heeft en zijn belastingen niet betaald. Ik voel mij niet aangesproken. Ik weet waar ik vandaan kom en ik ben blij dat ik de kans gekregen heb van de sp.a om als eerste en enige fabrieksarbeidster in het federaal parlement te mogen zetelen. Als arbeidster kan ik de stem van de werknemers laten schallen. Maar wees gerust, ik ga mij niet in het ‘pluche’ van de kamer verliezen. Ik weet vanwaar ik kom.”

Vanwaar kom u eigenlijk vandaan?

