Mensen blijven weg op de donderdagmarkt in Genk: “Maar op vakantie gaat iedereen wél naar de markt met dit weer” Lien Vande Kerkhof

25 juli 2019

14u32 8 Genk Nu vandaag alle nationale hitterecords sneuvelen, kuiert er haast geen kat op de donderdagmarkt in het centrum van Genk. Normaal is het er op een zomerse donderdagvoormiddag over de koppen lopen.

De koopwaren in het kraam van Wilfried en Nicole komen momenteel nochtans maar al te goed van pas. Zo bieden ze onder andere zomerse bloemenjurken van een speciaal soort polyester waarin je nauwelijks zweet. De vaardigheden van de marktkramers lijden alvast niet onder de prangende hitte. “In Spanje of in Zuid-Frankrijk gaat iedereen toch ook naar de markt met dit weer. Waarom blijft iedereen hier weg? Volgens mij is al dat betuttelend advies op televisie en de radio sterk overdreven. Mensen worden bang”, vertelt Nicole.

Betuttelende raad of niet, dat er vandaag beduidend minder marktbezoekers zijn is volgens schepen Toon Vandeurzen een onomwonden feit. “Bovendien heeft 35 procent van de standhouders afgezegd. Vooral verkopers van gekoelde handelswaren en bloemisten.” De opbouw verliep volgens de schepen van Economie en Toerisme niettemin feilloos. “Marktkramers zijn vroege vogels en om zeven uur ’s ochtends was het écht nog aangenaam. De afbraak straks wordt een grotere uitdaging. Ik verwacht dat veel handelaars daar voor één keer iets vroeger aan beginnen.”

Geen mens die de geur van Tom’s versgebakken wafels in normale omstandigheden kan weerstaan. Maar vandaag loopt haast iedereen in een grote boog om al dat lekkers heen. “Dat een wafel een winterproduct is, betwist ik ten zeerste. Bij temperaturen onder de dertig graden smaakt mijn zoete snack altijd. Maar dit is voor veel mensen iets teveel van het goeie. Ik heb ook minder deeg voorzien en hou het binnen een goed uur al voor bekeken.”

Ook het kraam vol beddengoed van John is vandaag niet erg in trek. “Knus tussen de lakens duiken is nu ieders laatste zorg. Mijn katoen vliegt meestal vanaf mei de tent uit, maar zelfs voor een fris katoenen laken was het vannacht te warm.” Flanellen materialen liet John van Sweat Dreams vandaag wijselijk thuis.

De visjes van Spiesens doen het nog opvallend goed. Handelaar Eric investeerde dan ook in koelmateriaal van topkwaliteit. “Wie de beste producten wilt aanbieden, kan dat niet zonder puike infrastructuur. Mensen hebben al graag eens een visje op de barbecue. De zalm en de grietjes gaan vlot over de toonbank. Zelfs met dit weer hebben mensen na een bepaald uur toch zin in een zomers gerechtje, hé.”

Maar rond het fruit- en groentekraam van Osman staan vandaag de meeste dappere gegadigden. “Andere groenten- en fruithandelaren laten het afweten, maar wij gaan gewoon door. Ik geloof niet dat mensen wegblijven door de warmte, een groot deel is gewoon even op vakantie. Trouwens, zin in een appeltje?”