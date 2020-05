Meer terrasruimte en online platform moeten Genkse horecazomer redden Emelie Wojcik

21 mei 2020

12u37 0 Genk Voor het eerst in lange tijd zal Genk het deze zomer zonder Genk On Stage, Parkies of Iedereen Donderdagt moeten doen. Dat is een opdoffer voor de Genkse horeca. Met ‘Iedereen terrast’ werkt de stad aan een plan om de horecazaken daarom meer ruimte te geven voor grotere terrassen. Daarnaast blijkt ook het online platform Voor het eerst in lange tijd zal Genk het deze zomer zonder Genk On Stage, Parkies of Iedereen Donderdagt moeten doen. Dat is een opdoffer voor de Genkse horeca. Met ‘Iedereen terrast’ werkt de stad aan een plan om de horecazaken daarom meer ruimte te geven voor grotere terrassen. Daarnaast blijkt ook het online platform eetinjekot.be een groot succes.

Het Genkse stadsbestuur werkt momenteel aan enkele maatregelen om de lokale horeca te ondersteunen van zodra de Nationale Veiligheidsraad groen licht geeft voor een heropstart. Een van de plannen is ‘Iedereen terrast’, waarbij de terrassen van de horecazaken gespreid worden in de openbare ruimte. “We zijn ons bewust van de kritieke economische situatie en zullen de Genkse horecazaken intensief begeleiden bij hun heropening”, zegt Toon Vandeurzen, schepen van Economie. “Met ‘Iedereen terrast’ zorgen we voor meer terrasruimte en dus voor een betere spreiding van de klanten. Meer daarover eens we ook zelf meer duidelijkheid hebben over de maatregelen.”

Succesvol online eetplatform

Al bij de start van de coronacrisis lanceerde Stad Genk het online platform eetinjekot.be om de lokale horeca te steunen. Met gemiddeld 1640 bezoekers per dag blijkt het platform een succes. Daarom registreerde Restaurant Zuid zich deze week als de honderdste horecazaak op de website.

Door de hoeveelheid geregistreerde horecazaken op het online platform, vindt elke Genkenaar er wel zijn gading. Het platform valt dan ook in goede aarde bij de Genkse horecazaken zelf. Patrick Werkx, zaakvoerder van restaurant Patio: “Ik merk een toename van het aantal nieuwe klanten die aangeven dat ze ons via het platform ontdekt hebben.” Ook Dimitrios Loupakis van restaurant Corfu spreekt van een toename van het aantal take away-klanten dankzij het platform: “Dit initiatief maakt het grote omzetverlies deels goed.”