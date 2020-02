Meer groen in centrum Genk Emily Nees

25 februari 2020

14u08 0 Genk Stad Genk voert dit voorjaar onderhouds- en herstellingswerken uit in het centrum. De diensten nemen onder meer de Europalaan onder handen.

Op de Europalaan pakken de stadsdiensten de stoepen aan. De bomen krijgen daar eveneens meer ruimte. Op het Stadsplein en de markt wordt de ondergrond, die op sommige plaatsen in slechte staat is, aangepakt. De gevel van het stadhuis krijgt dan weer een groen jasje in de vorm van klimplanten en plantvakken. Bezoekers aan het centrum zullen geen hinder ondervinden van de werken.