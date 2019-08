Meer dan 700 wandelaars tegen Dementie. “De keuze voor Genk als gaststad was niet toevallig." Lien Vande Kerkhof

12 augustus 2019

20u22 0 Genk Meer dan 700 wandelaars deden zondag mee aan de Wandeling tegen Dementie in Genk. “De keuze voor Genk als gaststad was dan ook niet geheel toevallig," vertelt initiatiefneemster Fabienne Scheepers. “De stad doet het inzake dienstverlening voor patiënten en diens entourage beter dan veel omliggende woongebieden. Goede faciliteiten zijn van levensbelang: wie op een of andere manier in aanraking komt met de ziekte heeft immers al genoeg aan zijn hoofd.”

Ook de oude Limburgse mijngemeente ontspringt de dans van de sluimerende kwelling niet: in 2018 telde de stad maar liefst 1218 mensen met dementie en tegen 2035 wordt dat aantal zelfs geschat op 1815: een stijging van 45 procent. “Mensen beseffen nog niet dat de ziekte weldra ongeveer één op drie ouderen zal treffen. Hoog tijd dus om de taboes rond de ziekte te doorbreken! Genk doet het lang niet slecht. In Hasselt, waar ik vandaan kom, kan men daar nog een puntje aan zuigen.”

Meer dan sporadisch vergeten

En Fabienne kan het weten: vijf jaar geleden werd de huiveringwekkende diagnose gesteld bij haar moeder. Sindsdien zet ze zich in om de taboesfeer rond de ziekte te doorbreken. “Dementie is veel meer dan sporadisch dingen vergeten. Het meest angstaanjagende is dat je weet dat er (voorlopig) geen ommekeer mogelijk is: na de diagnose gaat het blijvend bergaf. Na een tijdje kan je niet meer zelfstandig lopen, naar het toilet gaan of zelfs slikken. Het is ontzettend belangrijk dat beleidsmakers budget vrijmaken voor hulpmiddelen.”

Faciliteiten in Genk

Volgens schepen van sociaal welzijn Ria Grondelaers (CD&V) bestaat er over dit thema alvast amper onenigheid binnen het Genkse stadsbestuur. “Wij proberen al de middelen uit de kast te halen om een uitstekende dienstverlening te faciliteren, niet alleen voor mensen die zelf lijden aan de geheugenziekte maar ook voor familie en mantelzorgers. Zo lopen er in elk van onze vijf dienstcentra specifieke projecten rond geheugentraining. We zijn ook heel trots op de vzw Menos, zodra de diagnose in het ziekenhuis wordt gesteld worden mensen hiernaar doorverwezen voor professionele hulp op maat. Een ander concreet voorbeeld is de leeftijdsvriendelijke wandeling ‘mijmerend door Genk’ samen met de Heemkring. Tijdens deze tocht passeert men plekken van vroeger: de oude rijkswacht of de Hooiplaats. Wandelaars ontdekken dan waarom die plekken eigenlijk zo heten. Het lange termijn geheugen blijft het langst in tact, om dat te blijven prikkelen zoeken we creatieve oplossingen. Maar de stad ontwikkelt ook steeds meer projecten voor mensen met jongdementie. Die problematiek is hélemaal anders: vaak gaat dat over mensen die nog rekeningen af te betalen hebben en bovendien veel vitaler zijn.”

Wetenschappelijk onderzoek

Maar Fabienne legt uit dat de opbrengst van de Wandeling tegen Dementie niet naar zorg en andere voorzieningen gaat. “Voorlopig is er nog steeds geen medicijn dat de ziekte kan stuiten. Naast een vlotte dienstverlening voor patiënten en hun naasten, een uitdaging die politici toekomt, is het belang van wetenschappelijk onderzoek considerabel. Daarom schenken wij het ingezamelde bedrag aan ARCK, het Alzeimer research Centre, van KuLeuven. Ook professor Rik Vandenberghe, die daar het onderzoek daar leidt, wandelde zondag trouwens mee!”